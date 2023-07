Cagliari, calendario Serie A 2023-2024/ Tutte le giornate e le partite (5 luglio)

CALENDARIO SERIE A 2023-2024: CAGLIARI, QUALE AVVERSARIA ALLA PRIMA GIORNATA?

Oggi si disegnerà anche per il Cagliari il calendario Serie A 2023-2024, naturalmente il sorteggio di mezzogiorno sarà particolarmente atteso in città e più in generale in tutta la Sardegna, dal momento che andrà a comporre il cammino dei rossoblù di Claudio Ranieri nella stagione che riporta il Cagliari in Serie A d’altronde dopo una brevissima assenza di un solo anno, dal momento che dopo la retrocessione del 2022 è arrivata immediata la promozione, grazie al successo nella finale playoff contro il Bari.

Non è stato un campionato facile per il Cagliari l’anno scorso in Serie B, ma infine il ritorno nel capoluogo sardo di mister Claudio Ranieri ha prima permesso ai rossoblù di qualificarsi in modo abbastanza autorevole in zona playoff, poi gli spareggi per la promozione sono stati coronati dal successo anche se con il brivido, maturato nei minuti di recupero della partita di ritorno della finale contro il Bari, che ha fatto esplodere la festa a Cagliari e in tutta la Sardegna.

CAGLIARI, CALENDARIO SERIE A 2023-2024: LE PARTITE ATTESE

Adesso però è il momento di scoprire anche per il Cagliari il calendario Serie A 2023-2024. Naturalmente, una partita molto attesa sarà quella della prima giornata di campionato, perché sancirà appunto il graditissimo ritorno del Cagliari in Serie A dopo una sola stagione di assenza. L’anno scorso, la prima giornata di Serie B aveva visto un pareggio per 1-1 nella trasferta sul campo del Como, base di partenza di una stagione difficile ma poi chiusa in trionfo.

Le partite più attese saranno poi tutte quelle contro le big – magari una potrebbe essere già quella del debutto. La Roma offrirà a Claudio Ranieri un incrocio molto “romantico”, ci sarà poi il fascino delle sfide contro le tre big del Nord ma naturalmente saranno forse ancora più significative le partite contro le piccole, che saranno le rivali per l’obiettivo fondamentale della salvezza. Claudio Ranieri che ordine delle partite troverà per il calendario di Serie A 2023-2024 per il suo Cagliari?

