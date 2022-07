Cagliari, calendario Serie B 2022 e prima giornata/ Grandi ambizioni per gli isolani

CAGLIARI CALENDARIO SERIE B 2022 E PRIMA GIORNATA

Quale sarà la prima giornata del Cagliari nel calendario di Serie B 2022-2023? Attorno alla squadra isolana ci sono naturalmente aspettative: dopo sei anni infatti il Cagliari è tornato mestamente a giocare nel campionato cadetto, la sua retrocessione è stata frutto di un incredibile crollo nel girone di ritorno (ma anche di un avvio di stagione pessimo) e con una girandola di allenatori che non ha giovato alla squadra, che pure si sarebbe salvata battendo il Venezia all’ultima giornata ma non è riuscita a segnare nemmeno un gol a una squadra abbondantemente certa della retrocessione.

Adesso il Cagliari punta chiaramente l’immediato salto di categoria, come era avvenuto l’ultima volta: interessante la scommessa in panchina, il nuovo allenatore è infatti quel Fabio Liverani che tra il 2018 e il 2019 aveva centrato il doppio salto con il Lecce – arrivando in Serie A – ma che nel massimo campionato ha fallito due volte con Genoa e Parma (a distanza di sette anni), raccogliendo un totale di 16 punti in 22 partite (con appena 3 vittorie). Per la Serie B però l’ex centrocampista di Perugia e Lazio potrebbe anche funzionare: vedremo, ma intanto parliamo del potenziale calendario Serie B 2022 del Cagliari e del suo cammino nel torneo.

LA PRIMA GIORNATA DEL CAGLIARI E IL PERCORSO DEL CALENDARIO DI SERIE B 2022

Avvicinandoci alla composizione del calendario di Serie B 2022-2023, il Cagliari ha naturalmente alcune sfide che ha segnato in rosso: puntando la promozione, possibilmente senza passare dai playoff, le avversarie saranno le altre corazzate del campionato cadetto. Genoa e Venezia sono state affrontate lo scorso anno e nei confronti dei lagunari c’è ovviamente voglia di rivalsa; avremo poi sfide di cartello anche contro Parma e Brescia.

Poi, naturalmente, attenzione al Pisa (se sarà in grado di confermarsi), al Frosinone e magari anche al Perugia e una delle neopromosse terribili, perché Bari e Palermo hanno ampie aspirazioni e anche il Modena, soprattutto con lo specialista Attilio Tesser, potrebbe stupire non poco. Per il resto, Liverani avrà nelle già citate Genoa e Parma delle partite in cui sarà l’ex di turno; anche l’incrocio con il Pisa non sarà indifferente al Cagliari visto che sulla panchina nerazzurra siede quel Rolando Maran che è stato particolarmente importante nella storia recente isolana. Staremo a vedere, al sorteggio del calendario di Serie B 2022-2023 manca ormai poco…

