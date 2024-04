Calciatore lancia bottiglia verso gli spalti, tifoso lo frusta/ Video, episodio choc in Saudi League

Episodio choc avvenuto nel campionato di calcio arabo: un giocatore è stato preso a frustate da un tifoso. Come si legge su Fanpage il tutto sarebbe scaturito dopo che lo stesso calciatore, il 33enne Abderrazak Hamdalla dell’Al-Ittihad, ha “osato” reagire a delle offese ricevute dagli spalti. Il tutto è accaduto in occasione della sfida valevole per la Supercoppa nazionale fra l’Al-Hilal e appunto l’Al-Ittihad, vinta dalla prima con il risultato netto di 4 a 1. Uno spettatore, vedendo uscire Hamdallah dal campo, ha deciso di estrarre una frusta e di colpirlo dagli spalti, fortunatamente senza gravi conseguenze visto che il marocchino è stato abile nello schivare il colpo, ma l’episodio resta a dir poco scioccante.

Mick Wallace: “Forza Toro e Juventus M*”/ Video, le parole choc dell'eurodeputato in parlamento

Il tutto ovviamente ha fatto il giro del web con le immagini che sono apparse anche online e si vede l’attaccante dell’Al-Ittihad che non è stato zitto agli insulti che gli sono piovuti dagli spalti dopo il match, rispondendo poi con il lancio di una borraccia d’acqua in direzione dei contestatori. Un gesto che ha fatto scattare la furia del tifoso, con la situazione che, come sottolinea Fanpage, è degenerata, fino a che non è intervenuta la sicurezza in campo, scongiurando che si verificasse una rissa.

Video/ Bayer Leverkusen West Ham (2-0) gol e highlights: Boniface-gol (Europa League, 11 aprile 2024)

CALCIATORE LANCIA BOTTIGLIA VERSO GLI SPALTI, TIFOSO LO FRUSTA: UNA STAGIONE DELUDENTE PER L’AL-ITTIHAD

Nel frattempo, infatti, si erano avvicinati altri calciatori della squadra oltre ad alcuni membri dello staff, di conseguenza il tutto si stava decisamente surriscaldando. Il personale di sicurezza ha individuato il tifoso scellerato, e l’ha subito portato via mentre impugnava ancora la frusta.

Secondo quanto emerso sembra che i tifosi del club siano decisamente delusi dalle prestazioni della squadra tenendo conto che l’Al-Ittihad si trova al momento al quarto posto in classifica nella Saudi Pro League, a ben 30 punti di distacco dalla prima della classe, l’Al Hilal. Una stagione quindi deludente e la finale di Supercoppa persa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Video/ Bruges Paok (1-0) gol e highlights: Vetlesen decide ma è tutto aperto (Europa League, 11 aprile 2024)













© RIPRODUZIONE RISERVATA