Diretta Albinoleffe Imolese / Risultato finale 1-1, streaming video e tv: Sbaffo risponde a Carraro!

DIRETTA ALBINOLEFFE IMOLESE (RISULTATO FINALE 1-1): SBAFFO PAREGGIA I CONTI

Albinoleffe-Imolese termina con il risultato di 1-1 per effetto delle reti siglate da Carraro e Sbaffo. Dopo un primo tempo di marca locale ma senza gol, la ripresa si apre con il vantaggio dell’Imolese. L’Albinoleffe riordina le idee e sfiora il pari con Gomez. Nel finale Zommers respinge un tiro di Kouko; Sbaffo anticipa Carini e viene steso. Per l’arbitro Ricci è calcio di rigore. Dagli undici metri va lo stesso Sbaffo che spiazza Zommers per l’1-1. Nell’ultimo dei cinque minuti di recupero c’è spazio per l’ultima chance dei locali: Nichetti stacca di testa ma il suo tentativo termina alto sopra la traversa. Finisce 1-1, con un punto a testa.

GOL DI CARRARO

Quando siamo al 65′ di gioco il risultato di Albinoleffe-Imolese è di 1-0 in favore degli ospiti per effetto della rete siglata da Carraro. Nella ripresa l’Imolese passa subito in vantaggio. Al 47′ Carraro lascia partire un destro dal limite che viene deviato e inganna Coser. L’Albinoleffe reagisce subito con una punizione velenosa di Giorgione e uno squillo di Gelli. Al 63′ riecco l’Imolese con Mosti: bravo Coser ad opporsi.

OCCASIONE PER KOUKO

Il primo tempo di Albinoleffe-Imolese termina con il risultato di 0-0. Al 36′ l’Albinoleffe va ancora vicina al gol con una chance piuttosto nitida. Ruffini sfonda sulla destra e mette in mezzo un traversone al bacio per Kouko. L’attaccante impatta la sfera con il mancino ma il suo tentativo è centrale e facile preda di Zommers. Il Fano pensa più a difendersi che non ad attaccare. Gli uomini di Dionisi sono spuntati in proiezione offensiva e soffrono le avanzate avversarie sugli esterni. Fin qui la baracca regge ma urgono contromosse in vista della ripresa.

SIBILLI VICINO AL GOL

Quando siamo al 20′ di gioco il risultato di Albinoleffe-Imolese è sempre fermo sullo 0-0. Prima di raccontare il match andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni partendo dall’Albinoleffe, che oggi si schiera con un duttile 3-5-2. Sibilli e Kouko sono supportati da una folta mediana, dove Gonzi e Ruffini agiscono da esterni. IL’Imolese, invece, risponde con un 4-3-1-2: Mosti è il trequartista dietro a Belcastro e Giovinco. Pronti, via. Ospiti pericolosi al 1′ con un tiro di Bensaja che non trova lo specchio. Al 16′ rispondono con gli interessi i padroni di casa: Sibilli calcia dal limite su un errore di Carini ma lo stesso difensore rimedia deviando in corner. Poco dopo ancora Sibilli pericoloso: l’attaccante entra in area, si presenta davanti al portiere Zommers ma calcia clamorosamente sul fondo.

SI GIOCA

Albinoleffe Imolese è ormai dietro l’angolo: vale dunque la pena analizzare in maniera più concreta qualche dato statistico che riguarda le due squadre, cogliendo al balzo l’occasione offerta dal calendario visto che siamo alla prima giorrnata del ritorno. Sequenza di risultati in casa fin qui insufficiente per i bergamaschi, dove hanno rimediato due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. A pesare come un macigno sono le sole 5 reti segnate (peggior attacco del girone), con 7 reti subite. Di contro, l’Imolese in trasferta ha un ruolino di marcia simile, con due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, segnando in totale 8 gol e subendone 9, per una differenza reti quindi negativa (-1). Ecco allora che le due squadre stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco, e dunque noi affidiamo la parola all’Atleti Azzurri d’Italia per vedere quello che succederà: mettiamoci comodi, la diretta di AlbinoLeffe Imolese prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

TESTA A TESTA

La diretta di Albinoleffe Imolese non offre grandi spunti dal punto di vista dei precedenti: i club infatti si sono affrontati soltanto una volta in queste ultime stagioni e nessuna delle due è riuscita a prevalere sull’altra. Stiamo quindi parlando della partita giocata nel girone d’andata, conclusasi sul punteggio di zero a zero. Se invece andiamo a considerare l’andamento di Albinoleffe e Imolese nelle ultime gare di campionato, notiamo come i lombardi abbiano rimediato una sola sconfitta in cinque gare, ma anche un solo successo e ben tre pareggi. Cammino più proficuo per l’Imolese che è reduce dalle vittorie su Virtus Verona e Feralpi Salò, oltre a tre pari ottenuti con la Fermana, il Sudtirol e il Ravenna nell’ultimo turno di campionato. Sono sette i gol realizzati dall’Imolese nelle ultime gare, quattro quelli subiti. Per quanto riguarda l’Albinoleffe, invece, ammontano a cinque i gol fatti e sempre a quota cinque i gol subiti nel ciclo menzionato. Chi avrà la meglio nel match di oggi? (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

AlbinoLeffe Imolese, diretta dall’arbitro Marco Ricci della sezione Aia di Firenze, è una partita valida per la ventesima giornata del girone B di Serie C. L’appuntamento sarà oggi pomeriggio, sabato 29 dicembre alle ore 14.30, presso lo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo per l’ultimo impegno prima della sosta invernale, che è però anche la prima giornata di ritorno. AlbinoLeffe e Imolese arrivano a questa partita con situazioni di classifica ben diverse, i bergamaschi ultimi con 17 punti mentre la squadra di Imola è in piena zona playoff con 28 punti. L’AlbinoLeffe comunque non è squadra da sottovalutare, come dimostra il pareggio a Vicenza ottenuto il giorno di Santo Stefano: la classifica è cortissima e ogni punto può essere fondamentale al termine del campionato, il problema dei seriani è che pareggiano fin troppo (11 volte), il che non è una notizia molto positiva nell’epoca dei tre punti per vittoria. Anche l’Imolese arriva da un pareggio, il 2-2 contro il Ravenna in uno scontro di alta classifica che ha confermato le qualità della squadra di Alessio Dionigi, una neopromossa ambiziosa che può ritagliarsi un ruolo da protagonista in questo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE IMOLESE

Eccoci giunti adesso all’analisi delle probabili formazioni per AlbinoLeffe Imolese. Per i seriani di mister Michele Marcolini proponiamo il modulo 3-5-2: Coser in porta, protetto dalla retroguardia a tre composta da Gusu, Mondonico e Sabotic. Folto centrocampo a cinque invece per l’AlbinoLeffe, i possibili titolari da destra a sinistra sono Gonzi, Agnello, Sbaffo, Nichetti e Gelli, infine Kouko e Sibilli dovrebbero formare il tandem offensivo per i bergamaschi. Per quanto riguarda l’Imolese disegniamo invece un 4-3-1-2 per il mister Alessio Dionigi, con Zommers in porta; difesa a quattro con Garattoni a destra, Checchi e Carini centrali e Sciacca a sinistra; Saber, Carraro e Gargiulo potrebbero invece essere i tre titolari a centrocampo, mentre Valentini agirà qualche metro più avanti, in appoggio a De Marchi e Belcastro che dovrebbero formare l’attacco titolare per l’Imolese.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione, uno sguardo alle quote offerte da Eurobet per il pronostico su AlbinoLeffe Imolese. Leggermente favoriti risultano essere gli ospiti, infatti il segno 2 pagherebbe 2,45 volte la posta in palio, poi si sale (ma non di molto) per le altre ipotesi. Il segno X per il pareggio è quotato a 2,90, si arriva fino a 3,05 invece in caso di successo casalingo dell’AlbinoLeffe, dunque con il segno 1 a Bergamo.



