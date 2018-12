Diretta Chievo Frosinone / Risultato finale 1-0, streaming video e tv: la decide Giaccherini! (Serie A)

DIRETTA CHIEVO FROSINONE (RISULTATO FINALE 1-0): LA DECIDE GIACCHERINI

Fischio finale anche su Chievo Frosinone. I clivensi tornano a vincere al Bentegodi in uno scontro salvezza contro i ciociari di Longo. La formazione veneta vince la partita grazie ad una vera e propria perla di Giaccherini su punizione. Così grazie all’ex Napoli, il Chievo Verona conquista il primo successo in campionato e torna a sperare in una complicatissima salvezza, ora meno impossibile grazie ai tre punti odierni. Va ricordato che il Chievo Verona è partito con una penalizzazione in classifica; per quanto riguarda il Frosinone, invece, brutto passo indietro. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

GOL DI GIACCHERINI

Quando siamo giunti oltre l’ottantesimo minuto della diretta di Chievo Verona Frosinone, il risultato è fermo sull’uno a zero in favore della compagine clivense. Al cinquantottesimo la partita è cambiata con l’espulsione rimediata da Capuano, con Depaoli steso durante la sua cavalcata sulla fascia. L’arbitro ha visto tutto e ha deciso di sanzionare l’intervento con un cartellino rosso. Il Chievo prova a spingere e lo fa con Pellissier, il cui tocco sotto porta chiama alla parata un attento Sportiello. I veneti non demordono e intensificano la manovra offensiva. Al settantaseiesimo ecco il gol del vantaggio con una punizione capolavoro di Giaccherini, che con il destro pesca l’angolino e supera Sportiello per l’uno a zero. Frosinone sotto di una rete a meno di dieci minuti dal termine. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

GOL ANNULLATO A PELLISSIER

Abbiamo ampiamente superato il trentacinquesimo minuto tra Chievo e Frosinone e il punteggio è ancora inchiodato sullo zero a zero. Partita che fino a questo momento non ha regalato grandi emozioni dal punto di vista offensivo, va però segnalato il gol annullato ai clivensi attorno al ventottesimo, quando Pellissier ha messo dentro sul cross di Birsa. In questa circostanza la VAR ha riscontrato la posizione irregolare di Radovanovic, riportando le due formazioni sullo zero a zero. Ritmi che restano blandi anche in questa parte finale di primo tempo, poche chances offensive per Chievo e Frosinone. Oltre al gol annullato ai padroni di casa c’è da segnalare un tentativo da fuori da parte di Beghetto, che per poco non ha favorito l’inserimento pericoloso di Chibsah dentro l’area avversaria. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

LE FORMAZIONI UFFICIALI

La diretta di Chievo Frosinone, attesa fra pochissimo al Bentegodi, sarà di certo un banco di prova ben pesante per Domenico di Carlo, allenatore della compagine padrona di casa. L’allenatore di Cassino, voto ben noto negli ambienti clivensi (è alla sua terza esperienza con i gialloblu in carriera) infatti finora nelle sue appena 7 presenze in panchina ha fissato una media punti di appena 0.71 a incontro, di certo migliorabile. La partita di oggi sarà poi un grande scontro anche per Baroni, allenatore del Frosinone: il tecnico dei canarini infatti da giocatore ha vestito pure i colori del Verona, grande rivale dei gialloblu oggi padroni di casa. Tornando ai numeri va detto che Baroni, nelle appena due partite registrate ha segnato una media punti per il Frosinone di 1.00: i dati sono però ancora troppo pochi per dare un giudizio sul suo operato. Adesso però basta numeri, è giunto il momento di pensare al campo: leggiamo le formazioni ufficiali, poi Chievo Frosinone avrà inizio! CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; De Paoli, Bani, Rossettini, Barba; Hetemaj, Radovanovic, Giaccherini; Birsa; Djordjevic, Pellissier. Allenatore: Domenico Di Carlo. FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Ghiglione, Chibsah, Crisetig, Maiello, Beghetto; Ciano, Pinamonti. Allenatore: Marco Baroni. (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Frosinone è prevista in esclusiva sui canali della televisione satellitare: gli abbonati a Sky potranno dunque sintonizzarsi su Sky Sport 255 per seguire il match dal Bentegodi. Inoltre essi avranno la possibilità di attivare il servizio Sky Go per seguire la partita in diretta streaming video: potranno collegare fino ad un massimo di due apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone ai dati del proprio abbonamento, senza costi aggiuntivi.

STATISTICHE

Chievo e Frosinone sono due squadre disperate in cerca di gioco e punti. Leggermente favorito il Chievo secondo statistiche. I gol del Chievo sono 13, quelli del Frosinone 12. I gol subiti sono invece 35 per il Chievo e 36 per il Frosinone. La differenza reti dunque recita -22 per il Chievo e -24 per il Frosinone. I tiri dei padroni di casa sono 129, quelli degli ospiti sono 146. Il Chievo ha raccolto incredibilmente zero vittorie, 8 pareggi 10 sconfitte mentre il Frosinone ha vinto 1 partita, 7 pareggi e 10 sconfitte.

L’ARBITRO

La delicata sfida salvezza Chievo Frosinone sarà dunque diretta dall’arbitro Gianluca Rocchi allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona; arbitro di grande esperienza il fiorentino Gianluca Rocchi, nella massima serie da 14 anni, scelta opportuna vista l’importanza della posta in palio. Il 45enne Rocchi, che con questo impegno arriva a otto presenze stagionali in Serie A, ha già incrociato il Chievo nella pesante sconfitta casalinga contro l’Atalanta nella nona giornata, mentre arbitra per la prima volta i ciociari di mister Marco Baroni. Dal punto di vista dei numeri, le statistiche stagionali del signor Rocchi sono di 23 cartellini gialli ed una espulsione per doppio giallo, con ben cinque calci di rigore assegnati. Per Gianluca Rocchi gli assistenti oggi pomeriggio saranno i guardalinee Fiorito e Colarossi e il quarto uomo Abbattista. Alla VAR agirà Banti, coadiuvato dall’AVAR Manganelli. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Chievo Frosinone, diretta dall’arbitro Rocchi, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 29 dicembre 2018, per la diciannovesima giornata di Serie A, ultima del girone d’andata. Appuntamento allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona per una sfida che naturalmente varrà tantissimo in ottica salvezza, dal momento che Chievo e Frosinone occupano le ultime due posizioni in classifica. Il Chievo di Domenico Di Carlo ha interrotto con la sconfitta contro la Sampdoria la striscia di pareggi consecutivi che hanno comunque dimostrato che i gialloblù sono ancora vivi: adesso però sarebbe fondamentale vincere per tenere accesa la speranza salvezza, visto che i punti sono appena 5, considerato anche il pesante -3 di penalizzazione che rende ancora più difficile la rimonta del Chievo. Il Frosinone di Marco Baroni invece è reduce dal buon pareggio contro il Milan che ha portato i ciociari a quota 10 punti: un pareggio sarebbe certamente più gradito al Frosinone, ma anche per gli ospiti sarebbe solo una vittoria a poter dare la svolta al campionato.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO FROSINONE

Vediamo adesso le probabili formazioni per il delicato match salvezza Chievo Frosinone. Nessuno squalificato da entrambe le parti, Domenico Di Carlo dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2 con diversi dubbi però nel reparto offensivo, dove l’unica certezza sembra essere l’eterno Pellissier, con Stepinski, Meggiorini e Djordjevic che si contendono la seconda maglia a disposizione. Un piccolo dubbio tattico è invece legato al ballottaggio tra Jaroszynski (favorito) e Kiyine, perché con quest’ultimo ci sarebbe il passaggio al 4-3-1-2. Per quanto riguarda il Frosinone, Marco Baroni dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con un ballottaggio tra Ariaudo e Salamon in difesa, ma i dubbi sono soprattutto a centrocampo e in attacco. Ad esempio in mediana sono possibili due ballottaggi tra Cassata e Crisetig e tra Beghetto e Molinaro, mentre nella coppia d’attacco la certezza dovrebbe essere Ciano, ma per l’altro posto sono in lotta Ciofani, Pinamonti e Campbell.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione, uno sguardo alle quote per il pronostico su Chievo Frosinone. L’agenzia Snai ritiene leggermente favoriti i padroni di casa del Chievo e quota il segno 1 a 2,35, mentre si sale poi a quota 3,10 in caso di segno X ed infine a 3,30 volte la posta in palio con un successo del Frosinone e dunque il segno 2.



