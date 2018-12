DIRETTA GIANA ERMINIO VICENZA / Risultato live 0-0, streaming video e tv: regna l’equilibrio (Serie C)

DIRETTA GIANA ERMINIO VICENZA (0-0): REGNA L’EQUILIBRIO

Inizia il match tra Giana Erminio e Vicenza. Cross di Pasini deviato da Lanini, il Vicenza Virtus conquista il primo corner della gara. Destro dai venticinque metri in posizione centrale di Curcio, Leoni respinge in corner la conclusione insidiosa che aveva rimbalzato a pochi metri dal portiere. Lancio dalla trequarti per Lunetta verso il lato corto destro dell’area, Pasini lo respinge di testa sui piedi di Palma che calcia col destro dal limite e trova la risposta di Grandi. Giacomelli allarga per Stevanin che si era proposto a sinistra, cross dalla linea di fondo intercettato da Leoni sul primo palo. Siamo intanto giunti alla mezzora di gioco ed il match non si sblocca. Padroni di casa più pericolosi che non riescono a trovare lo spunto vincente. (agg. Umberto Tessier)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Giana Erminio Vicenza: la partita come sempre sarà in esclusiva su elevensports.it, che per il quinto anno consecutivo fornisce l’intera gamma del campionato di terza divisione in diretta streaming video. Per accedere alle immagini, abbonandovi al servizio oppure acquistando di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fisso, dovrete naturalmente avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone.

SI GIOCA

E’ giunto il momento di Giana Erminio Vicenza: prendiamoci ancora qualche istante per analizzare alcune delle statistiche sommate dalle due squadre nel girone di andata del girone B. I padroni di casa della Giana Erminio vorrebbero regalare la seconda vittoria stagionale in casa ai propri tifosi, dopo cinque pareggi e tre sconfitte rimediate nelle nove partite giocate, ma il reparto difensivo (12 gol incassati, seconda difesa peggiore in casa) potrebbe andare in difficoltà contro l’attacco del Vicenza, che fuori casa ha segnato 9 gol (difesa così e così con 9 reti subite). Fuori casa il Vicenza ha colto complessivamente due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Adesso ci siamo: non resta altro che mettersi comodi e lasciare che a parlare sia il campo, con le emozioni che arriveranno da Gorgonzola e che ci diranno come andrà a finire questa interessante diretta di Giana Erminio. Senza indugio allora lanciamoci, finalmente la partita di Serie C prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

TESTA A TESTA

In attesa della diretta tra Giana Erminio Vicenza andiamo ad esaminare il pre-gara con il consueto testa a testa tra le due squadre. Partiamo dall’unico precedente che ha visto le due compagini annullarsi a vicenda con un pareggio senza reti. In campionato la Giana è reduce da tre pari di fila con Ternana, Pordenone e Vis Pesaro, poi due sconfitte tre Renate in casa (0-1) e Monza in trasferta (3-0). Vedremo chi tra le due squadre riuscirà ad imporsi nel match di oggi, di certo non si tratta di una gara dall’esito scontato. LR Vicenza invece ha raccolto tre pareggi e due sconfitte. Uno a uno contro Teramo e Albinoleffe, zero a zero sul campo del Fano, in casa col Ravenna è arrivato il ko per 1-2, mentre a Gubbio il passivo è stato di due gol. Vedremo se nella sfida odierna contro la Giana Erminio riuscirà a ritrovare la vittoria o se invece saranno i padroni di casa ad imporsi e a conquistare l’intera posta in palio. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Giana Erminio Vicenza verrà diretta dal signor Luca Zufferli: si gioca alle ore 18:30 di sabato 29 dicembre per la ventesima giornata nel campionato di Serie C 2018-2019. Una partita delicata per entrambe le squadre, quella del girone B: i lombardi arrivano infatti da tre pareggi consecutivi, è sicuramente positivo il punto ottenuto a Pesaro ma per contro la vittoria non arriva ormai da oltre due mesi, ed è solo una delle tre in una stagione che vede la Giana Erminio occupare la terzultima posizione in classifica, dunque al momento con la concreta possibilità di dover disputare i playout per non retrocedere. Momento ancora più complicato per il Vicenza, che dopo il pareggio contro l’AlbinoLeffe ha esonerato Giovanni Colella: la panchina è stata affidata a Michele Serena che ha sicuramente esperienza e pedigree giusti per provare a risollevare una squadra che ha ottenuto tre punti nelle ultime cinque partite e ha vinto una sola volta nelle ultime otto, scivolando sempre più giù dopo un inizio confortante che aveva piazzato i biancorossi addirittura al terzo posto. Sarà allora interessante valutare, nella diretta di Giana Erminio Vicenza che inizia ormai tra poche ore, quale delle due squadre riuscirà eventualmente a migliorare la propria situazione prendendosi una vittoria che potrebbe immediatamente risollevare le sorti di un campionato in discesa e con tante difficoltà.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO VICENZA

Buone notizie per Raul Bertarelli, che in Giana Erminio Vicenza ritrova Bonalumi e Rocchi: i due difensori centrali dovrebbero tornare titolari con Perico che si sposterà come di consueto sulla corsia destra. Lanini agirà a sinistra, mentre a centrocampo potrebbe tornare titolare Dalla Bona che però dovrà vincere il ballottaggio con uno tra Palma e Pinto, al momento ancora favoriti per iniziare la partita. A destra agirà Iovine, dall’altra parte Lunetta rimane favorito su Seck anche perchè in questo modo la trazione offensiva dei lombardi dovrebbe essere maggiore; davanti invece non si può prescindere da Fabio Perna, già autore di 8 gol in questo campionato, mentre Rocco sembra essere favorito su Mutton per la seconda maglia nel reparto d’attacco. Difficile invece capire come Serena farà giocare il suo Vicenza: possiamo comunque ipotizzare che ci possa essere un 4-3-3 con Andrea Mantovani e Bizzotto centrali mentre Bianchi e Stevanin (o Solerio) si occuperanno delle corsie laterali. A centrocampo dovrebbe cambiare poco, dunque Nicolò Bianchi in cabina di regia con il supporto di Zonta e De Falco che giocheranno in qualità di mezzali; nel reparto avanzato torna utile la candidatura di uno tra Curcio e Gashi, vale a dire uno dei due esterni con Arma schierato da punta centrale e Giacomelli che si sistemerà a sinistra in quello che è il suo ruolo naturale.



