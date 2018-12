Diretta Milan Spal / Streaming video Dazn: i numeri sorridono comunque a Gattuso (Serie A)

Verso la diretta di Milan Spal, andiamo adesso ad indagare qualche numero delle due squadre. Il Milan ha messo a segno 24 gol, la Spal solo 14: differenza evidente, ma per una squadra con le ambizioni del Milan non sono comunque numeri positivi, specie a causa del digiuno in questo mese. I gol subiti dal Milan sono 19, le reti subite dalla Spal sono invece 25. La differenza reti del Milan è positiva con +5. Negativa invece la differenza gol della Spal con -11. I tiri complessivi del Milan finora in questo campionato sono 222, mentre assommano a 161 quelli della Spal. Il Milan ha all’attivo sette vittorie, altrettanti pareggi e quattro sconfitte, la Spal risponde con quattro vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Spal non sarà disponibile per questa giornata di Serie A: la partita di San Siro infatti è un’esclusiva della nuova piattaforma DAZN, dunque sarà trasmessa unicamente in diretta streaming video sul portale al quale è necessario abbonarsi. Potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone ma anche una televisione connessa a internet e abilitata all’installazione dell’applicazione DAZN oppure ad un collegamento tramite Chromecast con un dispositivo mobile.

L’ARBITRO

Milan Spal sarà diretta, come abbiamo visto, dall’arbitro Rosario Abisso della sezione Aia di Palermo, al quale dunque sarà affidata questa partita delicatissima per il futuro in rossonero di Gennaro Gattuso. Il signor Abisso stasera a San Siro sarà assistito da Prenna e Rocca come guardalinee e da Chiffi come quarto uomo. Avremo poi alla VAR il signor Fabbri, con assistente AVAR Di Iorio al suo fianco. Per l’arbitro siciliano è la undicesima direzione affidatagli in stagione nel massimo campionato, con un totale di 37 cartellini gialli e un solo calcio di rigore concesso, non si sono invece registrate espulsioni comminate da questo fischietto. Rosario Abisso sinora ha diretto il Milan nel pareggio di Cagliari, mentre non ha nessuna gara all’attivo con impegnata la formazione ferrarese nel corso del campionato in corso, sarà dunque un debutto con la Spal di Leonardo Semplici. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Milan Spal, diretta dall’arbitro Abisso alle ore 20.30 di stasera, è la partita che avrà l’onore di chiudere la diciannovesima giornata di Serie A e con essa il girone d’andata e anche l’anno 2018 del massimo campionato di calcio italiano. Milan Spal tuttavia rischia di essere anche la partita che chiuderà l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina rossonera: il Milan deve vincere, se possibile anche in modo netto e convincente, per spazzare via un dicembre da incubo che ha portato l’eliminazione dalla Europa League e in campionato quattro partite consecutive senza segnare nemmeno un gol, l’ultima delle quali lo scialbo pareggio per 0-0 a Frosinone nel giorno di Santo Stefano. I numeri sono impietosi, al Milan non capitava dal 1984 di rimanere quattro partite di Serie A senza segnare, adesso il ritorno alla vittoria è un obbligo che però metterà anche molta pressione sulla squadra. Proverà ad approfittarne la Spal di Leonardo Semplici, che con uno speculare pareggio per 0-0 contro l’Udinese è salita a quota 17 punti in classifica. Il margine sulla zona più calda è ancora discreto, ma dovuto quasi per intero all’eccellente inizio di stagione: il Milan regalerà gloria anche ai ferraresi?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPAL

Nelle probabili formazioni di Milan Spal spicca l’elenco sempre molto lungo degli assenti rossoneri. Gennaro Gattuso deve fare di necessità virtù e dovrebbe proporre il 4-3-3 sperando che Higuain e Cutrone – in campo insieme in un tridente che sarà completato da Castillejo – ritrovino la via della rete, magari maggiormente supportati da un Calhanoglu anch’egli in grande difficoltà nelle ultime partite e terzo di sinistra in un centrocampo con Kessie e Bakayoko, mentre in difesa non ci sono problemi ed infatti l’unica nota positiva è che nelle ultime quattro partite il Milan ha subito un solo gol. Per la Spal sarà molto prezioso il rientro di Kurtic dopo la squalifica, naturalmente per lui ci sarà subito una maglia da titolare. Il modulo di Leonardo Semplici sarà ancora una volta il 3-5-2, in attacco c’è qualche dubbio su chi affiancherà Petagna mentre in difesa è possibile un ballottaggio fra Cionek e Bonifazi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico per Milan Spal basandoci sulle quote dell’agenzia Snai. Il segno 1 è largamente favorito e pagherebbe appena 1,50 volte la posta in palio; si sale poi a quota 4,25 in caso di segno X, mentre il segno 2 è quotato 6,75 volte la posta in palio in caso di impresa da parte della Spal a San Siro.



