Diretta Cavese Casertana/ Risultato live 0-2, info streaming: Castaldo raddoppia, padroni di casa in dieci!

Cavese stordita dal gol direttamente da calcio d’angolo di Pinna e la Casertana ne approfitta trovando il raddoppio nel derby campano. A portare sul 2-0 la formazione ospite è stato al minuto 28′ Castaldo, bravo a raccogliere il cross proveniente dalla destra ad opera di Padovana e ad approfittare di un errore difensivo della retroguardia di casa. Per la Cavese finora la partita si è trasformata in un vero incubo: oltre ai due gol da rimontare c’è anche da fare i conti con l’inferiorità numerica scaturita dalla doppia ammonizione di Favasuli. Il centrocampista ha preso il primo giallo al 29′ in seguito ad alcuni momenti di tensione con Romano (a sua volta ammonito), rimediando il cartellino rosso al pochi minuti più tardi, precisamente al 37′. Da segnalare al 31′ la grande occasione ancora di Castaldo, vicinissimo al tris. (agg. di Dario D’Angelo)

Ha preso ufficialmente il via allo stadio Simonetta Lamberti il derby campano tra Cavese e Casertana, match valido per la 19esima giornata del gruppo C della Serie C e il risultato si è già sbloccato in favore degli ospiti, in vantaggio per 1 a 0. A segnare al minuto 14′ è stato Pinna, autore di una rete da cineteca direttamente da calcio d’angolo. E dire che la prima vera grande occasione del match era capitata sui piedi dei giocatori di casa, con Sciamanna che servito ottimamente dal compagno di squadra Lia non era riuscito a colpire il bersaglio grosso per questione di pochi centimetri. Un match contraddistinto almeno in avvio da ritmi di gioco molto alti, con entrambe le squadre decise a regalare ai propri tifosi una vittoria che varrebbe tantissimo non solo dal punto di vista della classifica ma anche del morale. Dopo il gol di Pinna, l’obiettivo è più alla portata per la Casertana! (agg. di Dario D’Angelo)

Aspettando l’ormai imminente fischio d’inizio della partita Cavese Casertana del girone C per la ventesima giornata, possiamo dare uno sguardo alle statistiche delle due squadre del campionato di Serie C 2018-2019, di cui oggi comincia il girone di ritorno. Per merito della difesa impenetrabile (appena cinque gol subiti), la Cavese può vantare un record casalingo positivo fatto di quattro vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta (dieci le reti segnate dal reparto offensivo). La Casertana, attesa a Cava de’ Tirreni per un derby campano certamente molto gustoso, risponde con due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte sulle nove gare disputate in trasferta, con una differenza reti sia pure per poco negativa (-1, otto gol fatti e nove subiti). Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di Cavese Casertana!

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Cavese Casertana l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

Prima di dare la parola alla diretta Cavese Casertana andiamo a vedere che cosa ci può dire lo storico che unisce i due club, alla viglia della 20^ giornata di campionato. A dir il vero il bilancio in nostro possesso non è poi così ampio ma comprende appena 5 precedenti intercorsi finora dal 1984 a oggi e tutti registrati nel terzo campionato italiano. Possiamo inoltre aggiungere che complessivamente contiamo due successi da parte della Cavese nello scontro diretto e una sola affermazione della Casertana, Ricordiamo che ovviamente l’ultimo precedente diretto risale al turno di andata della stagione in corso dove furono i rossoblu ad avere la meglio in casa per 3-1. In precedenza l’ultimo testa a testa tra i due club risaliva alla stagione 1985-1986 della Serie C. (agg Michela Colombo)

Cavese Casertana, diretta dall’arbitro Nicolò Cipriani della sezione Aia di Empoli, è una delle partite valide per la ventesima giornata di Serie C nel girone C. L’appuntamento sarà oggi pomeriggio, domenica 30 dicembre alle ore 18.30, presso lo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni per il derby campano che è l’ultimo impegno prima della sosta invernale (e questa sarà in assoluto l’ultima partita di C nell’anno 2018), ma anche la prima giornata di ritorno. Cavese e Casertana arrivano al derby con situazioni di classifica praticamente identiche: 22 punti per i padroni di casa e 23 per gli ospiti, anche se al termine del campionato la differenza fra il decimo posto della Casertana e l’undicesimo della Cavese sarebbe netta, perché segnerebbe l’accesso ai playoff oppure no. A metà campionato naturalmente invece possiamo dire che si tratta di stagioni pressoché identiche, anche perché la Cavese ha ancora una partita da recuperare. Nella scorsa giornata per la Cavese un convincente successo per 2-0 contro il Bisceglie, la Casertana invece ha pareggiato per 1-1 contro la Sicula Leonzio.

Eccoci giunti adesso all’analisi delle probabili formazioni per Cavese Casertana. Per i padroni di casa disegniamo il modulo 4-3-3 con De Brasi fra i pali; Bruno, Manetta, Silvestri e Inzoudine davanti a lui per comporre la difesa a quattro della Cavese; a centrocampo si può invece ipotizzare il terzetto con Lia, Migliorini e Favasuli, infine i probabili titolari nel tridente d’attacco saranno Rosafio, Flores Heatley e Bettini. Per quanto riguarda gli ospiti, mister Esposito dovrebbe schierare la sua Casertana con il 4-3-1-2: Adamonis in porta; Meola terzino destro, Blondett e Lorenzini difensori centrali, Pinna a sinistra per completare la difesa; Romano, Vacca e Santoro dovrebbero invece comporre il terzetto di centrocampo, ecco poi Floro Flores in qualità di trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Castaldo e Padovan.

In conclusione, uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Cavese Casertana. Favoriti risultano essere i padroni di casa, infatti il segno 1 pagherebbe 2,40 volte la posta in palio, poi si sale in modo comunque non molto significativo per le altre ipotesi. Il segno X per il pareggio è quotato a 2,90, si arriva a quota 3,05 invece in caso di successo esterno della Casertana, dunque con il segno 2 nel derby campano.



