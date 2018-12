DIRETTA REGGINA TRAPANI/ Risultato finale 1-1, info streaming: divisa la posta in palio!

DIRETTA REGGINA TRAPANI (1-1): DIVISA LA POSTA IN PALIO

Su un rilancio maldestro di Corapi si chiude il match tra Reggina e Trapani. Finisce uno a uno tra i calabresi e i siciliani, con gli ospiti che pareggiano i conti proprio su un rigore calciato alla perfezione da Corapi. Pari decisamente amaro per la squadra amaranto, ad un passo da una vittoria che avrebbe potuto rendere straordinario l’ultimo match dell’anno. Tante occasioni e tante emozioni nel corso dei novanta minuti, Reggina e Trapani hanno regalato ai tifosi una bella partita maschia, ma anche molto tecnica. Il pareggio permette comunque ad entrambe di aggiungere un punto alla propria classifica. Siciliani a quota 37 punti e Reggina a 27 dopo il match di oggi! (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SICILIANI PERICOLOSI

Siamo arrivati quasi al sessantesimo minuto del match e il risultato tra Reggina e Trapani è ancora fermo sull’uno a zero per i padroni di casa. Ripresa piuttosto divertente e vibrante, con gli ospiti che sono partiti forte. Al 50esimo chance interessante per Aloi, fermato sul più dal direttore di gara per un fallo. Poco dopo conclusione insidiosa di Tulli sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con il suo tentativo che si spegne alto sopra la traversa. Il Trapani guadagna una punizione in ottima posizione, Conson però è bravissimo ad evitare guai con un anticipo perfetto su Evacuo. Poi l’occasionissima per Taugourdeau, la cui giocata su piazzato fa muovere l’esterno della rete, illudendo i tifosi di un gol. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

REDOLFI PORTA IN VANTAGGIO GLI AMARANTO

Ampiamente superata la prima mezzora di gioco tra Reggina Trapani, col risultato fermo sull’uno a zero per la formazione amaranto. I padroni di casa la sbloccano nei primi minuti, con Redolfi che stacca più in alto di tutti sul calcio d’angolo di Sandomenico, insaccando alle spalle del portiere dei siciliani. Il Trapani prova a scuotersi dopo aver subito il gol, lo fa con un fraseggio tra Aloi e Costa Ferreira che poi si rivela sterile. Al ventiseiesimo Corapi lascia partire un bel traversone per Nzola ma Confente blocca sicuro. Ancora un quarto d’ora da giocare in questo primo tempo, Reggina per il momento avanti di un gol sul Trapani. Vedremo se il punteggio resterà invariato all’intervallo. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SI COMINCIA!

Tra pochi minuti avrà inizio Reggina Trapani, partita valida per la ventesima giornata di campionato di Serie C girone C, andiamo allora adesso a leggere alcuni dati statistici sulle due formazioni, per avvicinarci al fischio d’inizio del match che apre il ritorno. I calabresi padroni di casa sognano il colpaccio contro il Trapani, per dare seguito alla sequenza positiva di cinque vittorie, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime uscite di una squadra che appare visibilmente in crescita, con 10 gol fatti e altrettanti subiti. Non sarà però semplice per la squadra di casa avere la meglio sui siciliani del Trapani, che fuori casa hanno perso soltanto in due occasioni, collezionando due vittorie e quattro pareggi, con nove gol fatti e otto subiti. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di Reggina Trapani!

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Reggina Trapani l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

I TESTA A TESTA

Prima di dare la parola al campo per la diretta Reggina Trapani andiamo a vedere che cosa ci può raccontare il ricco storico che i due club oggi in campo condividono alla vigilia della 20^ giornata di campionato. I dati di certo non ci mancano: sono 15 i testa a testa finora registrati dal 1974 e la maggior parte di questi precedenti risale poi proprio al terzo campionato italiano. Complessivamente va poi detto che sono stati 5 i successi della Reggina nello scontro diretto e 6 le vittorie del Trapani: si aggiungono quindi solo 4 pareggi. Segnaliamo inoltre che risale alla stagione 2017-2018 della Serie C l’ultima occasione in cui Reggina e Trapani si sono trovate faccia a faccia, se si esclude ovviamente il turno di andata della stagione in corso (vittoria del trapani per 3-0). Allora il match di andata vide il successo dei siciliani fuori casa per 2-1, mentre all’andata fu pareggio per 1-1. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Reggina Trapani, diretta dall’arbitro Fabio Natilla della sezione Aia di Molfetta, è un incontro che fa parte del programma della ventesima giornata del girone C di Serie C, prima del girone di ritorno. L’appuntamento sarà oggi pomeriggio, domenica 30 dicembre alle ore 16.30, presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria per l’ultimo impegno prima della sosta invernale per Reggina e Trapani. Le due squadre arrivano a questa partita con situazioni di classifica piuttosto diverse, ma entrambe positive. La Reggina infatti sembra avere superato il momento critico (anche fuori dal campo), con 26 punti è in piena zona playoff e il giorno di Santo Stefano ha vinto per 0-6 a Matera, anche se su questo risultato naturalmente pesano gli enormi problemi dei lucani. Dall’altra parte ecco il Trapani, secondo con 36 punti, che nel turno infrasettimanale ha vinto per 2-1 sul Catanzaro consolidando la piazza d’onore e tenendo aperta la speranza di inseguire la capolista Juve Stabia per il primo posto che darà l’unica promozione diretta.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA TRAPANI

Eccoci giunti adesso all’analisi delle probabili formazioni per Reggina Trapani. Mister Cavoli dovrebbe schierare i padroni di casa con il modulo 3-4-3: Confente in porta; davanti a lui la retroguardia a tre con Solini, Pogliano e Mastrippolito, poi ecco a centrocampo il possibile quartetto con Ciavattini, Bonetto, Petermann e Seminara; infine il tridente d’attacco con Ungaro, Tassi e Sandomenico. La risposta di mister Italiano e del suo Trapani dovrebbe invece essere affidata al modulo 4-3-3 con Dini fra i pali; Scrugli terzino destro, Pagliarulo e Taugourdeau difensori centrali, Costa Ferreira a sinistra per completare la difesa; il terzetto di centrocampo dovrebbe vedere in campo Aloi, Corapi e Toscano, infine ecco il tridente d’attacco che dovrebbe prevedere Tulli, Evacuo e Dambros titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione, uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Reggina Trapani. Favoriti risultano essere sia pure di poco gli ospiti siciliani, infatti il segno 2 pagherebbe 2,60 volte la posta in palio, poi si sale – ma a dire il vero di pochissimo – per le altre ipotesi. Il segno X per il pareggio è quotato a 2,95, quota di 2,80 invece in caso di successo casalingo della Reggina, dunque con il segno 1 oggi al Granillo.



