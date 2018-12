Diretta Sicula Leonzio Viterbese/ Risultato finale 0-2, streaming video tv: Polidori chiude la sfida al 78′!

DIRETTA SICULA LEONZIO VITERBESE (finale 0-2)

Diretta Sicula Leonzio Viterbese: si chiude con il pesante successo dei gialloblu il match al Nobile valido per la 20^ giornata di Serie C. Se nella prima frazione i bianconeri (seppur con grande ritardo) avevano mostrato intuizioni e tentativi interessanti, dopo l’intervallo sono stati gli ospiti a capitalizzare con maggior efficacia, benchè il ritmo di gioco non si sia mai fatto troppo intenso. A sbloccare infatti un match molto legato è la direzione arbitrale: al 54’ viene dato un rigore alla Viterbese per fallo di mano in area. Al dischetto Pacilli non sbaglia e sveglia i suoi gialloblu, che da qui diventano assoluti padroni del campo. La Sicula leonzio comunque non tira i remi in barca ma prova a scalfire la difesa avversaria più volte: nessuno tentativo va però a buon fine. Al 77’ ecco il raddoppio gialloblu con Polidori che il numero 1 del Sicula leonzio sulla destra: Ripa ci prova fino alla fine a riaprire la partita ma il tabellone non si sblocca. (agg Michela Colombo)

INTERVALLO

Diretta Sicula leonzio Viterbese. si va tutti negli spogliatoi al Nobile e il tabellone del risultato è ancora fermo sullo 0-0 iniziale benchè certo questa prima frazione del match della 20^ giornata di Serie C non sia stato avaro di occasioni per entrambe le formazioni. Al via però è ben lunga la fase di studio reciproco: passano quasi venti minuti perchè finalmente la sfida si accenda almeno in campo se non nel tabellone. Al 17’ ecco però l’occasione di Gammone con un tiro da fuori area che però termina ben alto oltre lo specchio dei gialloblu. I bianconeri però non si arrendono: dopo un’altro tiro alto di Sainz Maza è Ripa a sfiorare la rete. L’occasione però non va al suo giusto complimento e la difesa della Viterbese alza un muro invalicabile: non solo, i gialloblu prendo finalmente coraggio e cominciano anche a farsi vedere in area avversaria, come accade al 34’ con Palermo. Benchè sul finale della prima frazione di gara il ritmo si sia alzato e comincino a fioccare delle belle azioni il risultato non cambia: la ripresa però si annuncia ben brillante. (agg Michela Colombo)

IN CAMPO

Tutto è pronto per Sicula Leonzio Viterbese, partita che si giocherà fra pochi minuti per la ventesima giornata di Serie C nel girone C e che andiamo adesso a inquadrare con qualche numero statistico in attesa del via di questa sfida che apre il ritorno per le due compagini. I siciliani padroni di casa non hanno uno score positivo a Lentini, avendo perso quattro partite, pareggiandone una e vincendone soltanto tre nelle otto giocate fino ad oggi. La lacuna maggiore della Sicula Leonzio in casa è l’attacco, il peggiore del girone con soli sette gol all’attivo (otto le reti subite dalla difesa). La Viterbese insegue invece ancora la prima vittoria in trasferta stagionale, dopo che nelle prime quattro gare sono arrivati un pareggio e tre sconfitte. La Viterbese ha insieme al Bisceglie il peggior attacco in trasferta con un solo gol segnato, mentre sono già sette le reti subite in quattro gare disputate. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di Sicula Leonzio Viterbese!

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

I TESTA A TESTA

Per la diretta Sicula Leonzio Viterbese ci accorgiamo subito che se non fosse per il match di andata della stagione in corso della Serie C, la partita di questo pomeriggio sarebbe del tutto inedita. Di fatto alla vigilia della 20^ giornata di campionato non si registrano altri testa a testa a cui fare riferimento: andiamo quindi a vedere che cosa era successo in tale occasione. La partita Viterbese Sicula Leonzio si giocò quindi il 6 novembre scorso: data inusuale per una prima giornata, ma che ben si spiega ricordando l’ingresso in ritardo dei gialloblu nel campionato. Ricordiamo quindi che tale partita, giocata in casa della Viterbese, fu però vinta dalla Sicula Leonzio, con il risultato di 2-1, firmato da Aquilanti e Gommone: solo Baldassin andò in rete per i gialloblu. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Sicula leonzio Viterbese, diretta dall’arbitro Mario Cascone, è la partita in programma oggi domenica 30 dicembre 2018: fischio d’inizio fissato per le ore 16.30 per la Serie C, nella 20^ giornata del girone C. Prima della sosta ecco un match davvero delicato, dove l’esito potrebbe non essere così scontato: la diretta Sicula Leonzio Viterbese infatti vede in campo due club in bilico nella seconda parte della classifica del girone c. Da una parte ecco i padroni di casa di Mister Torrente, arrivato in panchina solo lo scorso 13 dicembre: i bianconeri, dopo il doppio pareggio anche contro la Casertana, sono fermi alla 12^ posizione con appena 20 punti. Non migliore è la posizione della Viterbese che pure con la vittoria contro la Paganese comincia a sorridere: i gialloblu hanno ancora almeno 7 incontri da recuperare ma per ora sono ancora fermi a quota 12 punti, ottenuti dopo 11 partite già disputate.

SICULA LEONZIO VITERBESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista della diretta Sicula leonzio Viterbese, il tecnico della compagine bianconera Torrente potrebbe confermare gran parte del’11 visto contro la Casertana pochi giorni fa: il nuovo allenatore approfitterà certamente della sosta per mettere a punto nuove soluzioni. Proseguendo quindi con il 4-3-2-1 vedremo sempre Aquilanti e Ferrini in coppia di fronte a Narciso in porta: toccherà quindi a Squillace e De Rossi agire ai lati. Poche le novità in mediana con il terzetto Marano, Esposito e D’Angelo, mentre in avanti si accendono i ballottaggi sulle fasce esterne: rimarrà confermato Ripa prima punta. Sarà invece il 4-3-3 il modulo di partenza di Sottil per la probabile formazione della Viterbese, con Forte sempre in porta. Di fronte spazio quindi alla coppia centrale con Atanasov e capitan Rinaldi, mentre toccherà al terzetto Baldassin-Damiani-Cenciarelli agire ai lati. Pochi i dubbi in attacco poi: troveremo infatti Vandeputte, Saraniti e Polidori titolari dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Considerando ora il pronostico stilato alla vigilia va detto che la diretta Sicula leonzio Viterbese promette scintille: secondo le quote della snai però nell’1×2 il successo dei padroni di casa vale 2.35, contro il 3.20 fissato per gli ospiti, mentre il pareggio è stato valutato a 2.90.



