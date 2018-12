DIRETTA SPEZIA LECCE/ Streaming video Dazn: sarà Ghersini a dirigere l’incontro al Picco (Serie B)

La partita Spezia Lecce concluderà il diciannovesimo turno del campionato di Serie B e, allo stadio Picco, sarà diretta dal signor Davide Ghersini che risponde alla sezione AIA di Genova. Questo arbitro conta ben 10 presenze in Serie A e 94 in B, con la distribuzione di 434 cartellini gialli, 26 rossi e 23 calci di rigore fischiati. Ha incrociato lo Spezia in 8 occasioni e i liguri hanno vinto tre volte, ma le sconfitte sono di più (4) con un pareggio; sono invece 3 gli incroci con il Lecce che con Ghersini a fischiare non ha mai vinto, avendo ottenuto due pareggi e una sconfitta. I guardalinee saranno Pietro Dei Giudici di Latina e Filippo Bercigli di Valdarno, mentre il ruolo di quarto uomo è stato attribuito al signor Francesco Guccini della sezione arbitrale di Albano Laziale; sarà dunque lui a completare la squadra arbitrale agli ordini di Ghersini per questa partita di alta classifica in Serie B, con la quale si chiuderà il programma del girone di andata nel torneo cadetto. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Spezia Lecce in diretta tv non sarà disponibile, ma d’altronde questa non è certo una novità per le partite del campionato cadetto in questa stagione. L’appuntamento è dunque in diretta streaming video sulla piattaforma Dazn, che detiene i diritti della Serie B e che trasmette tutte le partite, mentre in tv si può seguire solo una partita su nove in chiaro su Rai Sport.

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Spezia Lecce, diretta dall’arbitro Ghersini, sarà il posticipo che alle ore 21.00 di questa sera chiuderà non soltanto la diciannovesima giornata di Serie B, ma anche il girone d’andata e l’anno solare 2018 del campionato cadetto, che poi si prenderà due settimane di pausa e tornerà dopo metà gennaio. Sarà però una chiusura in bellezza, perché allo stadio Alberto Picco della città ligure ci attende uno Spezia Lecce decisamente intrigante. Lo Spezia nel turno infrasettimanale ha fatto notizia rifilando al Crotone un sonante 0-3 in terra calabra, colpaccio pesantissimo che ha permesso ai liguri di salire a quota 25 punti, appena fuori dalla zona playoff che sarà naturalmente l’obiettivo stagionale dello Spezia. Il Lecce di Fabio Liverani è ancora più in alto e vuole continuare a stupire: 29 punti, gli ultimi arrivati prima di Natale grazie alla vittoria per 3-2 contro il Padova, dal momento che nell’infrasettimanale i giallorossi hanno riposato e oggi potrebbero sfruttare la maggiore freschezza rispetto allo Spezia in una partita aperta a ogni esito.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA LECCE

Adesso è il momento giusto per dare uno sguardo alle probabili formazioni di Spezia Lecce. Pasquale Marino dovrebbe proporre per il suo Spezia il modulo 4-3-3: in porta Lamanna; davanti a lui Vignali terzino destro, De Col e Capradossi difensori centrali, Augello a sinistra; a centrocampo ecco invece Bartolomei, Ricci e Mora, mentre il tridente d’attacco dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Gyasi, Okereke e Pierini. Passando poi alla probabile formazione del Lecce, ecco che Fabio Liverani dovrebbe varare un 4-3-1-2 con Vigorito in porta; in difesa da destra a sinistra Lepore, Lucioni, Meccariello e Calderoni; nel terzetto di centrocampo dovrebbero agire Armellino, Petriccione e Scavone, mentre Mancosu sarà il trequartista con il compito di agire naturalmente alle spalle dei due attaccanti La Mantia e Falco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico circa il posticipo Spezia Lecce. Si tratta di un pronostico che sorride ai padroni di casa liguri: il segno 1 è infatti quotato a 2,10, mentre si sale a 3,75 in caso di colpaccio esterno del Lecce allo stadio Alberto Picco di La Spezia (segno 2), dove infine un pareggio ripagherebbe 3,10 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno X.



© RIPRODUZIONE RISERVATA