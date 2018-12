Video/ Genoa Fiorentina (0-0): highlights della partita (Serie A, 19^ giornata)

Allo Stadio comunale Luigi Ferraris le formazioni di Genoa e Fiorentina non si fanno male chiudendo il proprio match con un pareggio a reti inviolate per 0 a 0, leggiamo la cronaca essenziale del match prima di scoprire il video di Genoa Fiorentina con tutti gli highlights. Nel primo tempo i viola provano a mettere subito la partita in discesa grazie allo spunto di Simeone in apertura ma i rossoblu non si lasciano sorprendere e reggono anche sul palo colpito da Mirallas nel finale di frazione al 40′. Nel secondo tempo la musica non cambia e gli ospiti insistono in cerca del vantaggio, cogliendo un altro legno con Chiesa al 58′. Durante l’ultima parte della ripresa diventa protagonista anche l’estremo difensore Lafont, oggi chiamato agli straordinari per difendere la propria porta così come era successo al collega Radu sul fronte opposto fermando Edmilson, lanciato a rete, sul più bello a ridosso del rientro negli spogliatoi per l’intervallo. Il punto conquistato permette rispettivamente al Genoa di salire a quota 20 ed alla Fiorentina di raggiungere i 26 punti nella classifica di Serie A.

VIDEO GENOA FIORENTINA: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Fiorentina avrebbe forse potuto raccogliere qualcosa in più rispetto al semplice pareggio concretizzatosi. I viola si sono infatti aggiudicati il possesso palla con il 57%, supportato questo da una maggiore accuratezza nei passaggi: il 77% contro il 67% con 333 e 232 appoggi completati. I rossoblu hanno però perso meno palloni, 15 a 16 con 7 per Mirallas, e ne hanno recuperati di più rispetto ai toscani, 16 a 14 con 4 ciascuno per Biraschi e Biraghi. In fase offensiva spicca poi il 6 a 4 nelle occasioni da goal per i calciatori di mister Pioli e soprattutto l’8 a 7 nel computo delle conclusioni totali, delle quali 6 a 3 indirizzate nello specchio della porta con Chiesa recordman a 3 tiri. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Genoa è stata la squadra più fallosa a causa del 21 a 8 nel conteggio dei falli commessi e l’arbitro Davide Massa, della sezione di Imperia, ha estratto il cartellino giallo per 3 volte ammonendo rispettivamente Piatek e Lazovic da un lato, Biraghi dall’altro.

TABELLINO

Genoa-Fiorentina 0 a 0

GENOA (3-5-2) Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark(59′ Veloso), Rolon, Bessa(89′ Sandro), Lazovic; Piatek, Kouamé(83′ Favilli). All.: Prandelli.

FIORENTINA (4-3-3) Lafont; Laurini(65′ Ceccherini), Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Nordgaard, Veretout, Fernandes(57′ Benassi); Chiesa, Simeone, Mirallas(83′ Pjaca). All.: Pioli.

Arbitro: Davide Massa (Imperia).

Ammoniti: 68′ Biraghi(F); 75′ Piatek(G); 90’+1′ Lazovic(G).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI GENOA FIORENTINA (0-0) CON GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH (da sportmediaset)



© RIPRODUZIONE RISERVATA