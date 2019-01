Calciomercato Milan/ Ultime notizie: Higuain, Morata e Gabbiadini, il punto sull’attacco (1 gennaio)

Come si muoverà il calciomercato Milan in queste settimane di gennaio? Avendo quasi visto sfumare il colpo Luis Muriel, che doveva arrivare dal Siviglia per rinforzare l’attacco, si parla sempre dell’attacco per quanto riguarda il riscatto di Gonzalo Higuain e l’arrivo potenziale di Manolo Gabbiadini. Certo stiamo parlando di una situazione che avverrà eventualmente il prossimo giugno, ma alla quale potrebbero essere legati altri colpi: per esempio quello che voleva il Pipita andare alla corte di Maurizio Sarri con i rossoneri che avrebbero ottenuto in cambio, dal Chelsea, Alvaro Morata. Ipotesi che è definitivamente naufragata per il calciomercato invernale, ma che si potrebbe riproporre in estate: attenzione a come gireranno i centravanti nei prossimi giorni e mesi. Higuain infatti potrebbe essere riscattato solo se il Milan si dovesse qualificare alla prossima Champions League; anche così tuttavia i rossoneri potrebbero sempre acquistarne il cartellino per poi rivenderlo al Chelsea in cambio di Morata. Insomma: con maggiore tranquillità lo scambio offensivo del calciomercato Milan potrebbe comunque essere riproposto in estate, quando sarà più chiaro in che modo i due attaccanti avranno terminato la loro stagione. Staremo dunque a vedere come la società rossonera intenderà muoversi in tal senso.

CALCIOMERCATO MILAN: MONTOLIVO IN USCITA?

Una situazione legata al calciomercato Milan è anche quella che riguarda le cessioni: si è detto del fatto che i rossoneri possano lasciar partire quei giocatori che stanno vedendo meno il campo, e tra questi figura sicuramente Riccardo Montolivo. Il centrocampista ormai è del tutto fuori dal progetto di Gennaro Gattuso: nella giornata in cui erano squalificati sia Kessie che Bakayoko, il tecnico del Milan ha preferito schierare Davide Calabria come interno di centrocampo. Dunque, che l’avventura di Montolivo nella squadra rossonera sia giunta alla conclusione appare ormai scontato: tra le squadre che sono interessate ai servigi del calciatore, che dei rossoneri è stato anche capitano, ci sarebbe il Bologna che in questa sessione di calciomercato invernale appare scatenato e, dopo Nicola Sansone e Roberto Soriano, sembra davvero poter mettere le mani anche su Montolivo. Come riporta Tuttosport l’affare è possibile, ma bisognerà eventualmente valutare quale sarà la formula con la quale le due squadre si accorderanno; quasi certamente però la cessione di Montolivo sarà una delle operazioni in uscita del calciomercato Milan per questa sessione invernale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA