Diretta Sampdoria Milan/ Streaming video Rai: le probabili formazioni, debutta Paquetà? (Coppa Italia)

Sampdoria Milan, partita diretta dal signor Pasqua, è valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2018-2019: squadre in campo alle ore 18:00 di sabato 12 gennaio. Si gioca a Marassi nonostante siano i rossoneri la formazione che fa il suo esordio in questo punto del torneo: il regolamento ha infatti subito una modifica e prevede che il fattore campo sia stabilito dal sorteggio. Questo aumenta l’imprevedibilità delle partite; soprattutto di questa, perchè la Sampdoria sta facendo molto bene in campionato e si sta confermando come principale outsider per l’ingresso in Europa League. I blucerchiati, reduci dal 2-1 alla Spal con cui si sono qualificati agli ottavi, sperano dunque di fare il colpo approfittando delle difficoltà del Milan, che ancora una volta paga i tanti infortuni e, pur tornato alla vittoria in Serie A prima della sosta (2-1 in rimonta proprio contro la Spal), deve ancora spiccare il vero salto che gli permetterebbe di blindare quantomeno il quarto posto, che significherebbe tornare a giocare la Champions League dopo oltre cinque anni. Intanto però Gennaro Gattuso si deve concentrare su questo complicato impegno di Coppa Italia: andiamo allora a vedere quali sono le probabili formazioni di Sampdoria Milan, il cui calcio d’inizio è atteso ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Milan sarà trasmessa dalla televisione di stato, come previsto per tutte le partite di Coppa Italia: l’appuntamento nello specifico è su Rai Uno, con la possibilità di seguire gli ottavi di finale anche sul sito www.raiplay.it, dunque in diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone senza costi aggiuntivi.

SAMPDORIA MILAN, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN

Come sempre in Coppa Italia ci sarà turnover: tuttavia Sampdoria Milan è una partita importante e dunque i titolari potrebbero essere in campo, almeno alcuni di loro. Marco Giampaolo manderà in campo Rafael Andrade tra i pali, con Alex Ferrari e Tonelli davanti a lui; sulle corsie laterali pronti Sala e Murru, anche perchè Bereszynski non sembra ancora recuperato. In mezzo al campo ci sarà una possibilità per Ronaldo Vieira come playmaker; le mezzali al suo fianco dovrebbero essere Jankto e uno tra Linetty e Praet che aprono un bel ballottaggio tra interni di qualità. Saponara, che è anche l’ex della partita, pare destinato ad agire sulla trequarti accompagnando Defrel e Kownacki, in vantaggio su Quagliarella che pure potrebbe essere lanciato per sfruttarne il grande momento. Milan in campo con un 4-4-2 nel quale Reina giocherà portiere con Musacchio e Alessio Romagnoli al centro di una difesa che prevede Andrea Conti (anche perchè Calabria è squalificato) e Laxalt da terzini; a centrocampo coperta corta, ma ci saranno Kessie e José Mauri mentre come esterni potrebbero agire Suso (che sarà squalificato in Supercoppa) e Calhanoglu, oppure Laxalt avanzato (e dunque Ricardo Rodriguez da laterale basso). Da valutare il possibile impiego di Higuain dal primo minuto: senza di lui, Gattuso si affiderà comunque a Cutrone e al suo fianco manderà Castillejo, più difficile certamente vedere il giovane Paquetà dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO