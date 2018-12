Video/ Milan Spal (2-1): highlights e gol della partita (Serie A, 19^ giornata)

Il video di Milan Spal ci parla dell’ultima gara del girone di andata di Serie A, una gara terminata col risultato di 2-1. I rossoneri vanno subito sotto a causa di un gol dell’ex Andrea Petagna che gela per un attimo il sangue nelle vene di Gennaro Gattuso. Solo per un attimo perché la squadra rossonera trova il pareggio subito grazie a un gol di Samu Castillejo, bravo a sfruttare una disattenzione della squadra ospite. Nella ripresa poi la rete della vittoria la mette a segno Gonzalo Higuain che torna a mettere a segno un gol come non accadeva ormai da tempo. Sono tre punti fondamentali per la squadra meneghina che riesce così a portarsi a un punto dalla zona Champions League con la Lazio fermata sull’1-1 allo Stadio Olimpico dal Torino. Dalla sua parte la Spal deve essere soddisfatta di averci messo il cuore e di aver provato fino all’ultimo a pareggiare la partita. Semplici torna a casa senza punti, ma con nuove consapevolezze per i suoi ragazzi.

VIDEO MILAN SPAL (2-1): IL TABELLINO

Prima di andare a vedere il video di Milan Spal, soffermiamoci sul tabellino della gara:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate (17′ st Calabria), Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Kessié, Calhanoglu; Suso, Higuain (37′ st Borini), Castillejo (17′ st Cutrone). A disp.: Reina, Donnarumma, Mauri, Conti, Bertolacci, Montolivo, Musacchio, Laxalt, Tsadjout. All. Gattuso.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Bonifazi, Felipe; Dickmann (1′ st Vicari), Missiroli, Schiattarella (29′ st Valdifiori), Kurtic, Costa (8′ st Fares); Antenucci, Petagna. A disp.: Poluzzi, Milinkovic Savic, Simic, Valori, Floccari, Moncini, Everton Luiz, Paloschi, Viviani. All. Semplici

ARBITRO: Abisso di Palermo

MARCATORI: 13′ pt Petagna (S), 16′ pt Castillejo (M), 19′ st Higuain (M)

Espulso al 44′ st Suso (M)

Ammoniti: Castillejo, Zapata (M); Kurtic, Schiattarella (S).

LE DICHIARAZIONI

Andiamo a vedere per i video di Milan Spal le dichiarazioni di fine gara.

Alla fine della partita Gonzalo Higuain ha parlato ai microfoni di Dazn: “Il gol è stato importante perché ci ha dato tre punti fondamentali dopo che ne avevamo sprecati tanti. Siamo a un punto dall’obiettivo che è alla Champions. Ora andiamo a riposare con la famiglia e poi torniamo qui per fare il meglio possibile. E’ normale che la gente si aspetti sempre qualcosa in più. Sono venuto perché ero convinto di questo progetto, vediamo ora di continuare così. Il mister mi ha sempre appoggiato, mi ha dato sempre stima e la sua grandissima fiducia. La prossima partita è la Supercoppa che sarà una partita importante, il primo titolo della stagione. Speriamo di vincerla“.

Anche Leonardo Semplici ha parlato a Dazn al triplice fischio finale: “La Spal ha fatto la partita che doveva fare. Abbiamo trovato un Milan in buona condizione anche se stava attraversando un momento difficile dal punto dei risultati. Suso può spostare gli equilibri e ci ha messo in difficoltà. Nella ripresa avevamo sistemato alcune cose ed eravamo stati aggressivi. Meritavamo il pareggio per le occasioni avute e la parata finale di Donnarumma. Dispiace perché giocare con questa personalità ed uscire con una sconfitta porta rammarico“.

