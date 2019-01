Diretta Napoli Sassuolo/ Streaming video Rai: Ancelotti sfida De Zerbi al San Paolo (Coppa Italia)

Napoli Sassuolo verrà diretta dal signor Chiffi, e si giocherà alle ore 20:45 di domenica 13 gennaio: siamo allo stadio San Paolo per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2018-2019. Esordio nel torneo per gli azzurri, che in epoca recente hanno messo in bacheca questo trofeo per due volte; il sorteggio del campo è stato benevolo per la squadra di Carlo Ancelotti, che in ogni caso avrebbe giocato in casa anche con il vecchio regolamento. Di fronte c’è un Sassuolo che nel turno precedente ha avuto le sue difficoltà nell’eliminare il Catania – squadra di Serie C – ma che in campionato sta continuando a fare bene ventilando l’ipotesi di arrivare addirittura in Europa League; il Napoli invece ha 9 punti di svantaggio nei confronti della Juventus e dunque ha bisogno di serrare le fila, la sconfitta di San Siro contro l’Inter è stata un duro colpo soprattutto per come è arrivata ma in seguito i partenopei hanno comunque battuto il Bologna sul filo di lana, dimostrando grande carattere e confermando i loro propositi di scudetto. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Napoli Sassuolo, una partita che potrebbe essere molto interessante soprattutto perchè si gioca in gara secca, e dunque potrebbe aprire a qualunque risultato. Intanto, analizziamo quelle che sono le probabili formazioni previste allo stadio San Paolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Sassuolo sarà trasmessa dalla televisione di stato, come previsto per tutte le partite di Coppa Italia: l’appuntamento nello specifico è su Rai Uno, con la possibilità di seguire gli ottavi di finale anche sul sito www.raiplay.it, dunque in diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone senza costi aggiuntivi.

NAPOLI SASSUOLO, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO

Per Napoli Sassuolo è decisamente probabile che Ancelotti apra ad un turnover piuttosto ampio: ci sarà presumibilmente campo per chi ha bisogno di recuperare la condizione, principale indiziato Younès che potrebbe agire da seconda punta al fianco di Milik con un centrocampo offensivo per la spinta dei laterali che possono essere Ounas e Fabian Ruiz. In mediana invece ci aspettiamo che Amadou Diawara e Rog siano titolari, anche se Fabian Ruiz e Zielinski non partono battuti; di fatto è sempre difficile stabilire a quali alternanze l’allenatore possa aprire, visto che una formazione titolare propriamente detta non c’è. Sia come sia, in difesa ci sarà spazio per Koulibaly (comunque squalificato in campionato) con Nikola Maksimovic; Hysaj e Mario Rui dovrebbero essere i laterali, in porta possibile rivedere Karnezis. Farà turnover anche Roberto De Zerbi nel suo Sassuolo: davanti a Pegolo giocheranno Lemos e Magnani, con terzini Dell’Orco e Peluso che sono favoriti su Lirola e Rogério, solitamente titolari in campionato. Tante le opportunità a centrocampo: in cabina di regia dovremmo vedere Magnanelli con Locatelli che si sposta sulla mezzala, dovrebbe esserci campo anche per Djuricic che era stato titolare nel quarto turno di Coppa Italia contro il Catania. A completamento della squadra ecco il tridente offensivo: Brignola e Trotta con Matri, che ha avuto spazio in Serie A e adesso punta a confermarsi dovendo vincere la concorrenza di Babacar.

