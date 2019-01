Diretta Trieste Milano/ Streaming video e tv: l’Alma chiama i suoi per cercare il riscatto (Serie A1 basket)

Trieste Milano, diretta dagli arbitri Begnis, Di Francesco e Galasso, è la partita di basket in programma oggi domenica 13 gennaio 2019 al Pala Rubini: palla a due prevista per le ore 18.30. La 15^ giornata del campionato di Serie A1 di basket ci porta la diretta Trieste Milano, match più che mai atteso e che vede di padroni di casa a caccia di un riscatto ben difficile contro la capolista della stagione. La squadra di Dalmasson, dopo pure il KO registrato solo pochi giorni fa contro Sassari ha bisogno di tornare a vincere e spera che il pubblico di cassa possa aiutare nell’impresa di battere Milano. La compagine lombarda infatti, se in Eurolega pare far fatica (se non altro perché questa settimana è scesa in campo già due volte), in Serie A1 pare indomabile. Il tabellino infatti ci ricorda per la squadra di Piangiani di appena un insuccesso registrato finora, occorso contro Avellino appena nel 13^ turno della stagione.

Come detto prima l’Alma si approccia alla diretta Trieste Milano di questa sera con il chiaro intento di riuscire nel miracolo di battere la capolista del campionato e di tornare quindi a vincere anche dopo i due KO registrati in questa nuova parte della stagione di Serie A1. La prova quindi non si annuncia affatto semplice per la squadra di Dalmsson, che pure nutre belle ambizioni per il finale di stagione. Dando un occhio alla classifica vediamo bene che la neopromossa punta a ben altro che la nona posizione a metà graduatoria. Va detto poi che Trieste registra a oggi 14 punti, gli stessi di club che la sovrastano come Virtus Bologna, Brindisi e Sassari. L’Ea7 al contrario di certo non ha bisogno di alcun riscatto almeno in campionato: la squadra di Pianigiani benché certo alcuni infortuni abbiano compromesso seriamente l’integrità, veleggia in prima pozione con ben 26 punti e 6 lunghezze di vantaggio sui primi avversari. Pur dovendo gestire anche l’esperienza in Eurolega i biancorossi quindi stanno facendo molto bene: pare ben difficile che possano cadere una seconda volta.



