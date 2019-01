Diretta Genoa Wurzburger Kickers/ Streaming video e tv: test di formazione per Prandelli (amichevole)

Genoa Wurzburger Kickers è l’amichevole che ci terrà compagnia in diretta oggi pomeriggio alle ore 15.00 da San Pedro del Pinatar, località spagnola nella comunità autonoma di Murcia che sta ospitando il ritiro invernale del Genoa di Cesare Prandelli ma anche dei Wurzburger Kickers, squadra tedesca che milita nella Bundesliga 3, cioè la terza serie del calcio tedesco. Genoa e Wurzburger Kickers sono venute in Spagna a cercare il sole e temperature più gradevoli in questo mese di gennaio che ha riservato soste all’attività agonistica sia in Italia sia in Germania, il Grifone ha voluto questa amichevole per ritrovare il ritmo partita a causa dell’eliminazione dalla Coppa Italia che ha impedito agli uomini di Cesare Prandelli di scendere in campo per un impegno ufficiale già in questo weekend, lasciando all’Entella la ribalta della sfida all’Olimpico contro la Roma negli ottavi di finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Genoa Wurzburger Kickers in diretta tv non sarà trasmessa da canali televisivi, inoltre per il match odierno di San Pedro del Pinatar non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video. Le informazioni principali saranno dunque rese note dal Genoa tramite il proprio sito Internet ma anche la pagina Facebook e il profilo Twitter ufficiale della società rossoblù.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA WURZBURGER KICKERS

Abbiamo già delineato quale sia il significato di una partita amichevole come Genoa Wurzburger Kickers. Per il Grifone da sabato 29 dicembre (data della partita contro la Fiorentina nell’ultima giornata di andata) a lunedì 21 gennaio quando si giocherà contro il Milan sono ben 23 i giorni senza partite ufficiali, dunque è comprensibile che Cesare Prandelli abbia voluto inserire anche una partita amichevole per concludere il periodo di ritiro in Spagna. In zona si stanno allenando anche i tedeschi del Wurzburger Kickers e dunque ecco che questo pomeriggio si scenderà in campo. Quanto alla probabile formazione del Genoa per questo impegno, possiamo immaginare che mister Prandelli metterà minuti nelle gambe a tutti i suoi giocatori, ma chi giocherà il primo tempo sarà favorito per essere titolare anche contro il Milan. L’eccezione si chiama Miguel Veloso, rientrato in Italia in anticipo con un permesso per motivi familiari, ma che tornerà regolarmente in gruppo alla ripresa degli allenamenti presso il Centro Sportivo Signorini.



