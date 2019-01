Probabili formazioni/ Inter Sassuolo: diretta tv, orario, Spalletti rilancerà Nainggolan? (Serie A)

Dopo la sosta invernale e l’appuntamento con la Coppa Italia, ecco che il Campionato di Serie A torna in campo: già domani, sabato 19 gennaio alle ore 20.30 a San Siro si giocherà Inter-Sassuolo, e ora andremo a vedere quali saranno le probabili formazioni protagoniste. L’attesa per questo match è tanta e soprattutto i neroverdi verranno vendicarsi del KO rimediato con il Napoli il Coppa: ecco quindi che De Zerbi per le probabili formazioni di Inter-Sassuolo punterà sui soliti titolari. Possibile che Spalletti decida di seguire la medesima ipotesi: il club emiliano è sempre un avversario ostico, a dispetto della classifica, e di certo i nerazzurri vogliono tenersi stretto il terzo posto nella graduatori alla vigilia di questa 20^ giornata. Per seguire tale obbiettivo andiamo a vedere quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Inter Sassuolo.

INFO STREAMING E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Prima però di esaminare nel dettaglio le probabili formazioni Inter Sassuolo ricordiamo che la sfida non sarà trasmessa in diretta tv: l’unica possibilità per seguire la partita è quella di DAZN, la piattaforma che richiede il pagamento di una quota per l’abbonamento e che permette la visione in diretta streaming video, attivando il servizio su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. C’è anche la soluzione della smart tv, abilitata e con collegamento a internet per installare DAZN o collegare l’apparecchio tramite Chromecast.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO

LE MOSSE DI SPALLETTI

Nell’esaminare le mosse di Spalletti per le probabili formazioni di Inter Sassuolo, vediamo bene che il primo dubbio del tecnico riguarda Radja Nainggolan: sfumata l’ipotesi di farlo tornare titolare in Coppa Italia contro il Benevento, potrebbe essere il match di domani a San Siro l’occasionissima del Ninja. Con il belga in campo, il resto del 4-2-3-1 di Spalletti pare già scritto: in avanti di fronte allo stesso Nainggolan non mancherà ovviamente Icardi, mentre ai lati troveranno posto in attacco Perisic e Politano. Proseguendo ecco che in mediana le maglie da titolari dovrebbero andare sulle spalle di Brozovic e Vecino: in difesa è già tutto deciso con i titolari Vrsaljko, Skriniar, De Vrij e Asamoah, di fronte al solito Handanovic.

LE SCELTE DI DE ZERBI

Pure per la formazione neroverde non ci attendono particolari sorprese: De Zerbi non dovrebbe discostarsi dal solito 4-3-3 pieno di titolari: l’unico caso dubbio infatti riguarda l’acciaccato Marlon. Ecco quindi che in difesa davanti a Consigli vedremo Magnani e Ferrari, mentre toccherà a Lirola e Rogerio agire ai lati del reparto. Poche le novità in mediana, dove in cabina di regia vedremo dal primo minuto Sensi: con lui non mancheranno Bourabia Duncan, benchè certo la panchina non sia sguarnita. Per l’attacco a tridente si candidano Berardi, Boateng Di Francesco: però dalla panchina scalpitano Babacar e Djuricic.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 2 Vrsaljko, 37 Skriniar, 6 De Vrij; 77 Brozovic, 8 Vecino; 16 Politano, 14 Nainggolan, 44 Perisic; 9 Icardi. All. Spalletti

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli: 21 Lirola, 23 Magnani, 31 Ferrari, 6 Rogerio, 68 Bourabia, 12 Sensi, 32 Duncan; 25 Berardi, 27 Boateng, 34 Di Francesco. All. De Zerbi



