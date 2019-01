Diretta Carpi Foggia/ Streaming video Dazn: pronostico equilibrato al Cabassi (Serie B)

Carpi Foggia, diretta dall’arbitro Pillitteri, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 19 gennaio 2019, presso lo stadio Sandro Cabassi della città emiliana. Torna infatti protagonista il campionato di Serie B, che dopo la sosta invernale vivrà la sua ventesima giornata, primo turno sia del nuovo anno solare sia del girone di ritorno. Carpi Foggia, classifica alla mano, si presenta come un delicato scontro diretto in zona salvezza, anche se naturalmente le difficoltà del Foggia sono dovute in gran parte al pesante fardello di otto punti di penalizzazione. I pugliesi di Pasquale Padalino hanno di conseguenza appena 13 punti in classifica nonostante abbiano raccolto cinque vittorie, sei pareggi e sette sconfitte e ripartiranno dal pareggio per 2-2 ottenuto contro il Verona nell’ultima giornata d’andata. Il Carpi dal canto suo aveva invece pareggiato per 1-1 a Venezia e in totale la squadra di Fabrizio Castori ha raccolto 17 punti in classifica, frutto per gli emiliani di quattro vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte. Il Carpi dunque proverà a sfruttare il fattore campo per staccare una pericolosa rivale, ma il Foggia certo non può permettersi passi falsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Carpi Foggia non sarà trasmessa in diretta tv, onore che quest’anno in Serie B tocca solo all’anticipo del venerdì sera. Ci si potrà però affidare come di consueto alla diretta streaming video che sarà garantita su Dazn, la piattaforma streaming che da quest’anno trasmette per intero il campionato cadetto e naturalmente fornirà le immagini anche dallo stadio Sandro Cabassi di Carpi.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI FOGGIA

Dopo ben tre settimane di sosta, in mezzo a una sessione di calciomercato e con le condizioni di forma dei vari giocatori che potrebbero essere cambiate rispetto alla fine del mese di dicembre, non è facilissimo tratteggiare le probabili formazioni per Carpi Foggia. Le notizie principali riguardano entrambe la formazione pugliese, che deve fare i conti con il grave infortunio di Camporese, la cui stagione è sostanzialmente già terminata, e pure con la squalifica di Kragl che è un giocatore fondamentale per il centrocampo del Foggia. Il tecnico Pasquale Padalino dovrebbe comunque proporre i suoi ragazzi con il modulo 3-4-1-2 con Iemmello e Mazzeo in attacco spalleggiati da Galano in qualità di rifinitore, mentre per il Carpi di Fabrizio Castori si può immaginare un modulo 4-4-1-1 imperniato sulla prima punta Mokulu.

PRONOSTICO E QUOTE

Si annuncia piuttosto incerto il pronostico per Carpi Foggia, almeno secondo le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai sull’esito di questo incontro. Leggermente favorito il segno 1 per la vittoria casalinga del Carpi, quotato a 2,50. Si sale invece a quota 3,00 in caso di un colpaccio esterno da parte del Foggia, indicato naturalmente dal segno 2. Quasi identico il valore anche del segno X, perché il pareggio secondo Snai vale 3,05 volte la posta in palio.



