Diretta Crotone Cittadella/ Streaming video Dazn: allo Scida sfida tra due squadre in crisi (Serie B)

Crotone Cittadella, diretta dal signor Antonio Di Martino, rientra nel programma della ventesima giornata per il campionato di Serie B 2018-2019: allo stadio Scida si gioca alle ore 15:00 di sabato 19 gennaio. Prima giornata del girone di ritorno e subito impegno tosto per i padorni di casa che, penultimi in classifica con tre sconfitte consecutive e quattro nelle ultime cinque, si stanno pericolosamente allontanando dalla zona della salvezza e non possono sbagliare in questa sfida. Il ritorno di Giovanni Stroppa per ora non ha pagato dividendi, anche se nella partita allenata dopo l’avventura di Massimo Oddo il tecnico è andato vicino a fare il colpo grosso ad Ascoli; il Crotone però è stato rimontato e, di conseguenza, ha perso altro terreno. Il Cittadella procede tra alti e bassi: prima della sosta ha perso in casa contro il Palermo e dunque ha nuovamente ritardato il ritorno alla vittoria. Due sconfitte in serie per i veneti, che occupano l’ottavo posto in classifica ma insieme a Spezia e Perugia; per classifica avulsa oggi sarebbero ai playoff, ma rischiano seriamente di non giocarli. Ora vediamo in che modo le due squadre potrebbero giocare nella diretta di Crotone Cittadella, il cui calcio d’inizio è atteso tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Crotone Cittadella: in questa stagione siamo ormai abituati a seguire le partite del campionato di Serie B sulla nuova piattaforma DAZN, per la quale bisognerà abbonarsi e che vi permetterà di assistere alle gare in diretta streaming video. Dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone che potrete eventualmente collegare alla televisione tramite Chromecast; in alternativa è possibile installare l’applicazione direttamente su una smart tv che abbia un collegamento a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE CITTADELLA

In Crotone Cittadella, Stroppa dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1: Simy se la gioca con Budimir per il ruolo di prima punta, alle spalle del centravanti in ogni caso dovrebbero esserci Nalini e Molina che operano sulle corsie con Firenze che invece agisce in qualità di trequartista centrale. A protezione di questo reparto offensivo avremo invece una cerniera mediana con la qualità di Barberis, di fatto il regista dei calabresi, e la capacità di Rohden di ricoprire più ruoli; lo svedese può anche allargare il raggio d’azione e, all’occorrenza, far cambiare modulo ad una squadra che sugli esterni bassi avrà Faraoni e Martella (favorito su Valietti), mentre Vaisanen e Marchizza saranno i due centrali a protezione di Cordaz. Il Cittadella perde Amedeo Benedetti per squalifica: sarà probabilmente Ghiringhelli a scalare a sinistra, con Cancellotti titolare a destra e il resto della difesa che prevederà Drudi e Adorni (o Camigliano) davanti a Paleari. Solito centrocampo con capitan Iori a fungere da playmaker, con la collaborazione di Settembrini e Branca che restano in vantaggio sull’altra mezzala Pasa; davanti, Schenetti punta a riprendersi il posto da trequartista accompagnando Finotto e Strizzolo, con anche Scappini che naturalmente se la può giocare.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai è tra quelle che hanno fornito i pronostici per scommettere su Crotone Cittadella: allo stadio Scida parte favorita la squadra di casa, a sorpresa visto l’andamento. Sia come sia, vale 2,45 il segno 1 che identifica la vittoria dei calabresi contro il valore di 3,05 che accompagna il segno 2, da giocare per il successo esterno dei veneti. Eventualità che paga anche più del pareggio: per il segno X infatti è prevista una vincita di 3,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA