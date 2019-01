Diretta Monza Virtus Verona/ Streaming video e tv: brianzoli rivoluzionati sul mercato (Serie C)

Monza Virtus Verona, diretta dal signor Francesco Meraviglia, si gioca alle ore 16:30 di sabato 19 gennaio ed è valida per la ventunesima giornata del girone B, nel campionato di Serie C 2018-2019. Una sfida particolarmente interessante: le due squadre hanno posizioni ben differenti in classifica, perchè il Monza deve recuperare un solo punto per tornare in zona playoff mentre la Virtus Verona fa ancora i conti con una situazione difficile e deve uscire dalle ultime posizioni. Tuttavia, i veneti appaiono in ripresa: terzultimi sì, ma anche con tre vittorie nelle ultime cinque partite anche se la sconfitta casalinga contro la Fermana, prima della sosta, ha frenato una rincorsa che avrebbe potuto portarla già fuori dalla zona retrocessione. Il Monza ha cambiato tanto nel corso del calciomercato invernale: non l’allenatore, che gode della fiducia della dirigenza e proverà ora, con un gruppo rinnovato, a prendersi quello che è l’obiettivo principale di una squadra che lo scorso anno era arrivata quarta e che ora deve chiaramente ripetersi, puntando poi alla promozione diretta attraverso i playoff. Mentre noi aspettiamo che la diretta di Monza Virtus Verona prenda il via, possiamo andare a vedere in che modo i due allenatori intendono schierare le loro squadre sul terreno di gioco dello stadio Brianteo, dove si giocherà tra poche ore.

Come detto nel presentare Monza Virtus Verona, in casa brianzola è stata rivoluzione: la formazione di partenza per Brocchi potrà già contare sui nuovi effettivi. Si punta sempre sul 4-4-2: in porta Guarna ha già esordito e sarà confermato, davanti a lui dovrebbe esserci spazio per Filippo Scaglia al fianco di Riva con Adorni e Tentardini che sono confermati sulle corsie laterali. In mezzo al campo, Iocolano può essere confermato con Galli oppure andare ad agire sulla corsia destra, lasciando così spazio ad uno tra Gianluca Barba e Lora. A sinistra agirà come sempre D’Errico, davanti potrebbe già esserci il tandem Brighenti-Marchi ma naturalmente anche Reginaldo si gioca una maglia. Qualche cambio anche per la Virtus Verona, che perde N’Zé per squalifica: in difesa con Sirignano e Maccarone ci sarà Trainotti, in porta come sempre Chironi. Le novità riguardano soprattutto il centrocampo, dove Giorico e Onescu puntano ad essere subito titolari; Danieli se la gioca, a sinistra Lavagnoli può lasciare spazio a Angelo Nolé che però è in ballottaggio anche per giocare davanti, dove dovrebbe tornare titolare Grandolfo al posto di uno tra Ferrara e Danti.

Per scommettere su Monza Virtus Verona avete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: i brianzoli sono la squadra nettamente favorita, forti del valore di 1,55 assegnato all’eventualità della loro vittoria che è regolata dal segno 1. Per il pareggio, per il quale dovrete giocare il segno X, il valore è di 3,50 volte la puntata mentre con l’ipotesi del successo esterno, regolato dal segno 2, il vostro guadagno con questo bookmaker corrisponderebbe a 5,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.



