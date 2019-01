Diretta Perugia Brescia/ Streaming video Dazn: Sadiq e Dessena, volti nuovi pronti all’esordio? (Serie B)

Perugia Brescia, diretta dal signor Antonio Giua, è una di quelle che per sabato 19 gennaio valgono per la ventesima giornata della Serie B 2018-2019: al Renato Curi si gioca alle ore 18:00. Una sfida emozionante e interessante: il Brescia ha giocato un girone di andata da promozione diretta facendo anche più di quanto si potesse immaginare. Nonostante il pareggio di Benevento prima della sosta, le Rondinelle hanno girato la boa di metà stagione con il secondo posto in tasca e inevitabilmente, in questo ritorno che inizia oggi, dovranno provare a confermarsi forti delle quattro vittorie nelle ultime sei partite e di una imbattibilità che dura da fine novembre. Il Perugia continua a essere una squadra incostante: il clamoroso 0-4 di Cremona con cui si è chiuso il 2018 ha rappresentato la sesta sconfitta in campionato, soprattutto è arrivato dopo un brillante 3-0 al Foggia e un periodo nel quale il Grifone aveva raccolto 9 punti in cinque giornate. Con questa discontinuità è chiaro che l’unico obiettivo possibile sia quello di agganciare la zona playoff, ma Alessandro Nesta è convinto che si possa ancora agganciare il treno della promozione diretta; intanto vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, aspettando la diretta di Perugia Brescia alla quale non manca ormai molto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Perugia Brescia: abbiamo ormai imparato che in questa stagione il campionato di Serie B – ad eccezione degli anticipi del venerdì – è esclusiva della nuova piattaforma DAZN, alla quale dovrete essere abbonati e che vi permetterà di assistere alle sfide del torneo cadetto in diretta streaming video, avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone che potrete anche collegare alla televisione tramite Chromecast. In alternativa sarà possibile installare l’applicazione DAZN su una smart tv con connessione ad internet.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA BRESCIA

In Perugia Brescia potremmo anche vedere in campo Sadiq Umar, arrivato in prestito dalla Roma ma in realtà reduce dalla breve esperienza nei Glasgow Rangers: Nesta valuta di farlo giocare al fianco di Vido dal primo minuto, ma Melchiorri resta un’opzione assolutamente concreta. A centrocampo come sempre ci sarà Verre come mezzala di inserimento, mentre a dirigere le operazioni dovrebbe tornare titolare Raffaele Bianco; solito ballottaggio Kouan-Michael per l’altra maglia da interno. Dragomir sarà confermato sulla trequarti in appoggio alle due punte; in difesa non dovrebbe cambiare nulla, e dunque davanti al portiere Gabriel avremo la coppia formata da Gyomber e El Yamiq con Mazzocchi e Falasco che agiranno sulle corsie laterali. A Brescia il calciomercato invernale ha portato in dote Dessena: l’esperienza del centrocampista può essere utile da subito, ma scalzare Alessandro Martinelli o Dimitri Bisoli non sarà affatto semplice. Tonali chiaramente rimarrà il playmaker; Simone Romagnoli e Cistana il duo che guiderà la difesa davanti ad Alfonso, a meno che Eugenio Corini non decida di rilanciare il veterano Gastaldello. I due terzini dovrebbero essere Sabelli e Mateju, nel reparto offensivo chiaramente il tecnico è deciso a confermare Spalek a supporto di Alfredo Donnarumma e Torregrossa, che hanno chiuso l’andata con 20 gol complessivi (14 del solo capocannoniere del torneo).

QUOTE E PRONOSTICO

Perugia Brescia è stata quotata anche dall’agenzia di scommesse Snai, secondo la quale il fattore campo è fondamentale: infatti il Grifone è favorito con una quota pari a 2,30 volte la posta messa sul piatto. Vale invece 3,30 volte la puntata il segno 2, che è quello che dovrete giocare per il successo esterno delle Rondinelle; l’eventualità del pareggio, che come sempre è regolato dal segno X, vi permetterebbe invece di guadagnare una cifra corrispondente a 3,10 volte quanto investito con questo bookmaker.



