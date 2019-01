Diretta Pisa Siena/ Streaming video e tv: derby toscano ad alta quota (Serie C)

Pisa Siena, diretta dal signor Giacomo Camplone, è una delle partite più interessanti nel panorama della ventunesima giornata della Serie C 2018-2019: per il girone A siamo in campo alle ore 20:45 di sabato 19 gennaio, dunque si tratta di uno degli anticipi. Il Pisa, che arriva dal modesto pareggio di Cuneo (a reti bianche), occupa la settima posizione in classifica e non vince da tre partite: i suoi punti sono 30 come quelli della Virtus Entella, che però deve ancora recuperare tante partite e dunque minaccia di prendersi presto la vetta e andare in fuga. Il Pisa pertanto deve lottare con le squadre che la precedono e la seguono; tra le prime troviamo proprio il Siena, che ha chiuso il 2018 con due vittorie consecutive. Una di queste è stata il 3-0 a tavolino contro la Pro Piacenza, ma in precedenza era arrivato lo splendido successo sul campo dell’altra squadra della città emiliana. Un Siena che dopo aver aperto il campionato con tanti pareggi ha decisamente cambiato passo: all’inizio di dicembre l’ultima sconfitta, da allora quattro vittorie e un pareggio per un obiettivo dichiarato che è quello della promozione in Serie B, già sfiorata lo scorso anno con la finale playoff. Ora vedremo quello che succederà nella diretta di Pisa Siena, appassionante derby toscano che sulla carta ci regalerà tante emozioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pisa Siena, che non viene trasmessa nel nostro Paese: per la quinta stagione consecutiva l’appuntamento con il campionato di Serie C è sul portale elevensports.it, dunque con PC, tablet e smartphone potrete seguire questa partita in diretta streaming video. Per accedere alle immagini è possibile abbonarsi al servizio pagando una quota stagionale, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI PISA SIENA

Presentiamo le probabili formazioni di Pisa Siena: sul calciomercato invernale i nerazzurri si sono assicurati Pesenti, 6 gol con il Piacenza nella prima parte del campionato, e l’attaccante entra subito in competizione con Moscardelli e Masucci per una maglia da titolare. Giocheranno due di questi tre (attenzione eventualmente a Cernigoi), a centrocampo Luca D’Angelo potrebbe aumentare la trazione anteriore con Minesso per Marin, dunque destinando Gucher alla regia e confermando De Vitis come mezzala. Sulle corsie laterali confermati Birindelli e Lisi, mentre per la difesa lo squalificato Brignani potrebbe essere sostituito da Sebastian Gamarra, svincolato dal Milan; a completare il reparto davanti a Gori ci saranno Masi e Buschiazzo. Il Siena punta su Contini tra i pali con una difesa nella quale Dario D’Ambrosio e Marco Rossi sono i centrali, mentre De Santis e Imperiale sono gli esterni. In mediana il playmaking di Arrigoni sarà supportato da due mezzali come Vassallo e Sbrissa, con Bulevardi pronto a giocarsi una maglia; dubbi sul reparto avanzato, dove Guberti potrebbe formare un tridente puro con Gliozzi (prima punta) e Aramu qualora venisse scelto al posto del trequartista Di Livio, attenzione anche alla possibilità di una maglia da titolare per Cianci.

QUOTE E PRONOSTICO

Pisa Siena si preannuncia equilibrata, e l’agenzia di scommesse Snai la pensa in questo modo: c’è davvero poca distanza tra l’eventualità della vittoria interna nerazzurra (2,25) e l’ipotesi che regola il successo esterno della Robur (3,05) per le quali dovrete giocare, rispettivamente, il segno 1 e il segno 2. Il pareggio è indicato dal segno X e il suo “valore” tende maggiormente verso la vittoria fuori casa: con questo bookmaker infatti il vostro guadagno sarebbe pari a 2,95 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.



