Diretta Sudtirol Ravenna/ Streaming video e tv: altoatesini senza lo squalificato Oneto (Serie C)

Sudtirol Ravenna, che sarà diretta dal signor Matteo Gualtieri, si gioca alle ore 14:30 di sabato 19 gennaio: al Druso le due squadre si affrontano nella ventunesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019. A causa di un finale di 2018 pessimo (due pareggi e la brutta sconfitta di Teramo) il Sudtirol ha momentaneamente perso la sua presa sui playoff: rivelazione dello scorso anno, gli altoatesini hanno bisogno di riprendere la marcia e, se anche non riusciranno a ripetere il secondo posto, sperano comunque di arrivare a giocare gli spareggi per la promozione. Rimane quello anche l’obiettivo di un ottimo Ravenna che, non fosse per la fuga del Pordenone, potrebbe addirittura sperare di salire in Serie B senza passare dai playoff; anche i romagnoli però devono fare i conti con un calo strutturale che li ha portati a fare un solo punto in due partite, perdendo in casa contro il Gubbio e non riuscendo a confermare la seconda posizione. Anche così comunque c’è la possibilità di mettere pressione alla capolista fino alla fine, in maniera più concreta si proverà a difendere la Top 4. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Sudtirol Ravenna, che inizia ormai tra poco.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sudtirol Ravenna, che non viene trasmessa nel nostro Paese: per la quinta stagione consecutiva l’appuntamento con il campionato di Serie C è sul portale elevensports.it, dunque con PC, tablet e smartphone potrete seguire questa partita in diretta streaming video. Per accedere alle immagini è possibile abbonarsi al servizio pagando una quota stagionale, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL RAVENNA

In Sudtirol Ravenna Paolo Zanetti deve fare a meno dello squalificato Oneto: lo sostituisce Della Giovanna, che completerà una linea difensiva che, davanti al portiere Offredi, sarà poi composta da Casale e Vinetot. Il modulo rimane il 3-5-2: dovrebbero essere ancora Tait e Fabbri a correre sulle corsie laterali, con Procopio che però si gioca una maglia sulla sinistra, mentre in mezzo al campo la regia sarà affidata a Tommaso Morosini che si avvarrà della collaborazione di Antezza e Berardocco, schierati come di consueto sulle mezzali. La coppia offensiva sarà eventualmente formata da De Cenco e Turchetta. Il Ravenna gioca con un modulo speculare, e non prescinde da Nocciolini e Galuppini in attacco; alle loro spalle spingono due laterali come Eleuteri e Barzaghi, che potrebbe prendere il posto di Bresciani sulla corsia sinistra. Trovade sarà il punto di riferimento nel settore nevralgico; Martorelli potrebbe giocarsela con Papa per una maglia da interno, capitan Selleri va verso la conferma così come i tre difensori, che giocheranno in linea e saranno Jidayi, Boccaccini e Pellizzari. In porta andrà Venturi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Sudtirol Ravenna sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la partita del Druso sorride agli altoatesini, che hanno un valore di 2,25 sulla loro vittoria per la quale bisognerà giocare il segno 1. La quota prevista per l’eventualità del pareggio – segno X – porta in dote una vincita di 2,95 volte la puntata mentre arriviamo a 3,10 per l’ipotesi del segno 2, che identifica il successo esterno della squadra romagnola.



© RIPRODUZIONE RISERVATA