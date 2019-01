Diretta Triestina Rimini/ Streaming video e tv: alabardati lanciati verso la vetta (Serie C)

Triestina Rimini, diretta dal signor Davide Curti, si gioca alle ore 16:30 di sabato 19 gennaio ed è valida per la ventunesima giornata nel campionato di Serie C 2018-2019. La sfida del Nereo Rocco, che rientra ovviamente nel girone B, è molto interessante e importante per entrambe le squadre: prima della sosta di tre settimane gli alabardati hanno battuto la Vis Pesaro in una trasferta complicata, è così risorta dopo due sconfitte in serie (e tre in quattro partite) e in questo modo hanno saputo conquistare un secondo posto sia pure con distanza netta dal Pordenone (8 punti). Considerando che la Ternana deve recuperare due partite, l’obiettivo della Triestina è quello di rimanere almeno nelle prime tre per giocarsi la promozione diretta o comunque andare subito alla fase finale dei playoff; il Rimini non ha concluso la sua partita contro la Ternana a causa della nebbia, e dunque ha una gara in meno; finale di 2018 pessimo perchè, dopo due vittorie consecutive, sono arrivate due sconfitte e un pareggio che hanno impedito ai romagnoli di allontanare definitivamente la zona calda. Ad ogni modo il campionato rimane positivo; adesso bisognerà provare a fare il definitivo salto di qualità, a cominciare dalla diretta di Triestina Rimini di cui ora andremo a leggere le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Triestina Rimini, che non viene trasmessa nel nostro Paese: per la quinta stagione consecutiva l’appuntamento con il campionato di Serie C è sul portale elevensports.it, dunque con PC, tablet e smartphone potrete seguire questa partita in diretta streaming video. Per accedere alle immagini è possibile abbonarsi al servizio pagando una quota stagionale, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA RIMINI

Per quanto riguarda Triestina Rimini, Massimo Pavanel non può contare sullo squalificato Lambrughi: dovrebbe essere Codromaz a prenderne il posto al centro della difesa, facendo coppia con Malomo mentre Valentini sarà il portiere e Formiconi e Pizzul i due terzini. A centrocampo c’è Coletti che agisce in cabina di regia, sulla mezzala sinistra si muove Maracchi – il match-winner di Pesaro, già tre gol in campionato – e dall’altra parte del campo agisce Steffé. Se il 4-3-3 dovesse essere confermato non dovrebbe esserci spazio per il trequartista Bracaletti nè per il nuovo acquisto Costantino, arrivato dal Sudtirol: ci sarà Granoche da prima punta, con Petrella e Beccaro (o Procaccio) sugli esterni. A Rimini sono arrivati giocatori nuovi: Piccioni si gioca già il posto davanti con Buonaventura e Volpe (che restano le prime due scelte di Leonardo Acori), Antonio Palma potrebbe sostituire Montanari o Alimi in mezzo al campo. Difesa con Bandini e Cavallari sugli esterni, Marchetti e Brighi a fare da schermo al portiere Nava; sulla trequarti Candido aspira a prendere il posto di Cicarevic in posizione centrale, sulle fasce laterali potrebbero essere confermati Simoncelli e Danso che partono in vantaggio netto su Guiebre, eventualmente utile a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Abbiamo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per scommettere su Triestina Rimini: favoriti chiaramente gli alabardati con un valore di 1,70 volte la posta ad accompagnare l’eventualità della loro vittoria (segno 1), siamo già ad una quota pari a 5.00 volte la somma giocata per il segno 2, che identifica il successo esterno dei romagnoli. L’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, con questo bookmaker vi farebbe guadagnare una somma di 3,20 volte quanto avrete deciso di investire.



