CALCIOMERCATO ROMA / Ultime notizie, Manolas via a giugno? Clausola di 36 milioni per il greco

Kostas Manolas non è in discussione adesso, ma nel calciomercato della Roma il difensore greco ha comunque un posto di primo piano perché potrebbe essere proprio Manolas il principale indiziato per una cessione pesante nella prossima estate. Il greco, che si è affidato a Mino Raiola come procuratore, ha una clausola di 36 milioni di euro, una cifra molto bassa visto il valore di Manolas e che potrebbe ingolosire diversi acquirenti: Il Messaggero dunque lancia l’allarme in ottica giugno e per questo motivo il direttore sportivo Monchi valuta diversi profili per sostituire il greco. Fra i nomi sul taccuino del ds giallorosso troviamo Gianluca Mancini dell’Atalanta e Joachim Andersen della Sampdoria, due dei difensori che si sono messi più in evidenza nel girone d’andata di questo campionato, oltre a Daniele Rugani che nella Juventus sta trovando ben poco spazio. Qualche contatto in più c’è già stato per Andersen, nell’ambito dei colloqui avvenuti nelle scorse settimane relativi ad un possibile ritorno di Patrik Schick alla Sampdoria in prestito, ma il difensore danese sarà un pezzo pregiato del prossimo calciomercato estivo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DE ROSSI VERSO IL RINNOVO

A modo suo, Daniele De Rossi è un nome caldo per il calciomercato della Roma. Nel caso del capitano, Sio parla naturalmente del rinnovo di contratto per indossare la maglia giallorossa anche nella prossima stagione. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione attuale, partendo dal fatto che De Rossi ha rinunciato alle vacanze di Capodanno con la sua famiglia per rimanere a Roma e curarsi, fatto che naturalmente ha colpito molto società e tifosi per l’ennesima dimostrazione di attaccamento alla causa della Roma. De Rossi, alle prese con una lesione alla cartilagine, vorrebbe continuare per un altro anno e la società è d’accordo, l’unica incognita è legata alle condizioni fisiche del centrocampista di Ostia. Una rottura comunque sarebbe clamorosa e si potrebbe verificare solo se arrivassero notizie davvero brutte da questo punto di vista, dunque l’auspicio è naturalmente che la storia tra De Rossi e la Roma possa vivere un nuovo capitolo nella stagione 2019-2020… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIEGO PEROTTI IN USCITA?

Diego Perotti è un altro possibile nome in uscita nel calciomercato della Roma? Come si legge sulle colonne de La Stampa in edicola oggi, il Torino è alla ricerca di un giocatore bravo sia ad attaccare che a difendere, abile a sfornare l’ultimo passaggio per Andrea Belotti ma anche a dare una mano in media e il profilo perfetto – sostiene il quotidiano piemontese – sarebbe appunto quello del giallorosso Diego Perotti. L’argentino piace da tempo ai granata ma l’alto ingaggio ed il costante impiego da parte di Eusebio Di Francesco hanno sempre frenato ogni trattativa. La notizia però è che oggi il quadro della situazione potrebbe essere più favorevole alle speranze del Torino. In questa stagione infatti Perotti ha visto poco il campo e non solo per problemi fisici, che pure hanno frenato l’argentino che ha accumulato la miseria di 218 minuti in partite ufficiali tra Serie A e Champions League. Il prestito in un’altra piazza dunque è una ipotesi che potrebbe farsi molto più concreta in questo mese e il Torino osserva interessato, pronto a muoversi se ce ne sarà la possibilità. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA ROMA RESISTE ALL’ARSENAL PER UNDER

Nel calciomercato della Roma continua a tenere banco il nome di Cengiz Under. Come vi avevamo già riferito ieri, ci sarebbe infatti pronta un’offerta di 60 milioni di euro da parte dell’Arsenal, cifra sicuramente succulenta ma nemmeno così alta per uno dei talenti più promettenti del calcio internazionale, al quale qualcuno ha anche ipotizzato un futuro da Pallone d’Oro. Ecco perché la Roma resiste: a Trigoria non hanno alcuna intenzione di cedere Under e, se questo proprio dovesse accadere, la società giallorossa vorrà guadagnare certamente più di 55 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro), che è l’offerta messa per ora sul piatto dall’Arsenal. Altro dettaglio non trascurabile: una cessione del genere, se mai dovesse accadere, sarebbe preferibile per molti motivi in estate, anche se i Gunners certamente faranno un tentativo già in questa sessione di calciomercato di gennaio.

CALCIOMERCATO ROMA: IL PUNTO SU CENGIZ UNDER

La prima parte di stagione di Cengiz Under ci dice che il giocatore turco ha collezionato sei gol e otto assist tra campionato e Champions League. Il classe 1997, che è stato premiato come miglior giocatore turco all’estero, ha segnato contro il Viktoria Plzen sia all’andata che al ritorno e anche al Cska Mosca in Champions League, mentre in Serie A Under è andato a segno contro Frosinone, Inter e Parma. Proprio sabato scorso al Tardini la prestazione di Cengiz Under è stata eccellente, con l’assist per il gol di Bryan Cristante e poi la rete del definitivo 2-0, tanto che Eusebio Di Francesco lo aveva elogiato così nelle interviste post-partita: “È già di livello internazionale perché è arrivato in semifinale di Champions, gioca in Nazionale e ha delle qualità importanti. È migliorato tantissimo negli smarcamenti e nella capacità di attaccare la profondità. Questo lo trovi nella continuità e negli atteggiamenti, oltre che nella sua disponibilità e intelligenza calcistica”. Per tutti questi motivi, difficile che la Roma voglia privarsi (a gennaio poi…) di Cengiz Under, a meno che si scateni un’asta che porti la cifra ben oltre i 60 milioni di euro…



