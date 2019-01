Diretta Casertana Rieti/ Streaming video e tv: rossoblu favoriti nelle quote (Serie C)

Casertana Rieti, diretta dall’arbitro Luca Angelucci, domenica 20 gennaio 2019 alle ore 18.30, sarà uno dei match in programma nella seconda giornata di ritorno del girone C nel campionato di Serie C. La Casertana ha chiuso il suo 2018 con la preziosa vittoria di Cava de’ Tirreni, che ha rilanciato il sodalizio rossoblu in quota play off. Girone d’andata contraddittorio per la Casertana, che nonostante la presenza di elementi di grande esperienza e qualità in attacco, come Castaldo e Floro Flores, non è riuscita mai a spiccare il volo verso le posizioni di vertice. Dopo il cambio di proprietà e l’arrivo in panchina di Eziolino Capuano al posto del portoghese Chéu, volta pagina il Rieti che comunque ha compiuto un passo avanti importante prima di Capodanno, approfittando del match contro un Matera costretto a schierare allo stadio Manlio Scopigno la Berretti. I Sabini restano a quattro punti di distanza dalla zona play out e puntano a blindare la salvezza in questo girone di ritorno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv per quanto riguarda il match Casertana-Rieti sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. Gli appassionati di calcio abbonati al portale ElevenSports avranno la possibilità di seguire comunqu la diretta streaming video via internet della partita collegandosi tramite pc, smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA RIETI

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Pinto di Caserta per la diretta Casertana Rieti. I padroni di casa campani scenderanno in campo con il lituano Adamonis tra i pali, Meola schierato in posizione di terzino destro e Pinna schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Blondett e Lorenzini saranno i difensori centrali. A centrocampo spazio per Romano, Vacca e De Marco, mentre nel tridente offensivo rossoblu partiranno dal primo minuto Padovan, Castaldo e Floro Flores. Risponderà il Rieti con Costa estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata con Delli Carri, Gigli, Gualtieri e il guineano Dabo dalla fascia destra alla fascia sinistra. A centrocampo il maliano Diarra, Maistro e Tommasone formeranno il terzetto titolare, mentre Cericola e il greco Vasiliou supporteranno da trequartisti l’unica punta di ruolo della formazione sabina, ovvero l’ivoriano Gondo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due formazioni si affronteranno tatticamente col 4-3-3 schierato dall’allenatore della Casertana, Raffaele Esposito, e il 4-3-2-1 scelto come modulo di partenza dal mister del Rieti, Ezio Capuano. Le due formazioni si sono incrociate per la prima volta tra i professionisti in questa stagione, col Rieti vincente nel match disputato tra le mura amiche dello stadio Manlio Scopigno, 2-1 con reti decisive messe a segno dai laziali entrambe su rigore, prima da Maistro e poi nel recupero da Gallifuoco.

PRONOSTICO E QUOTE

Le principali agenzie di scommesse vedono la Casertana favorita per la conquista dei tre punti sul Rieti. Vittoria in casa proposta a una quota di 1.80 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.20 la quota relativa all’eventuale pareggio e la quota della vittoria in trasferta viene offerta a 4.50 da Eurobet. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.20 e 1.65.



