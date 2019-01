Diretta Fiorentina Sampdoria/ Streaming video e tv: l’ex Muriel verso una maglia da titolare (Serie A)

Fiorentina Sampdoria viene diretta dal signor Di Bello; squadre in campo alle ore 15:00 di domenica 20 gennaio per una delle sfide più interessanti nel panorama della ventesima giornata della Serie A 2018-2019. Partita diretta per l’Europa League: certo la Fiorentina in questo momento occupa il decimo posto in classifica ma ha dimostrato di avere le carte in regola per giocarsela, anche se deve trovare maggiore continuità. Chiuso il 2018 con un pareggio a reti bianche contro il Genoa, i viola avevano vinto due partite consecutive ma non hanno trovato il gol per due giornate, perdendo in casa contro il Parma; l’anno solare della Sampdoria è terminato con la sconfitta dell’Allianz Stadium ma prima i blucerchiati avevano centrato tre successi e un totale di 14 punti in sei partite, riprendendo la loro grande marcia. Entrambe le squadre sono state impegnate negli ottavi di Coppa Italia, con risultati diversi: mentre i gigliati hanno fatto il colpo in casa del Torino, i genovesi sono caduti ai tempi supplementari, a Marassi, contro il Milan pur giocando un’ottima partita. Adesso spazio alle probabili formazioni della partita, perchè mancano ormai poche ore alla diretta di Fiorentina Sampdoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Sampdoria sarà disponibile esclusivamente sui canali della televisione satellitare: in particolare avrete a disposizione Sky Sport 251, con la possibilità di acquistare il singolo evento utilizzando il codice 419608. In alternativa ovviamente potrete seguire la partita in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che, senza costi aggiuntivi, può essere attivata su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SAMPDORIA

La grande novità di Fiorentina Sampdoria è la presenza di Luis Muriel, anche grande ex della partita: con il colombiano, Stefano Pioli dovrebbe cambiare modulo passando al 3-5-2. Giovanni Simeone l’altro attaccante, difesa a tre con Milenkovic che stringe al centro con German Pezzella e Vitor Hugo (davanti al portiere Lafont) e Biraghi che invece avanza la sua posizione andando a giocare sulla linea dei centrocampisti. In mediana vedremo sempre Edmilson Fernandes (favorito su Gerson) e Benassi fare compagnia al regista Veretout; con questo nuovo schema Federico Chiesa sarà un esterno di centrocampo ma con facoltà di avanzare il suo raggio di azione, fuori dagli undici titolari Mirallas. La Sampdoria cambia rispetto alla Coppa Italia: torna Andersen a fare coppia con Colley o Tonelli, davanti ad Audero agirà poi il recuperato Bereszynski come terzino destro mentre Murru sarà regolarmente a sinistra. Centrocampo che perde Linetty, e allora dovrebbe essere Jankto a fare la mezzala sinistra al fianco di Ekdal; dall’altra parte ci sarà Praet, nel tridente offensivo Gaston Ramirez sulla trequarti con Caprari che affiancherà nuovamente il bomber Quagliarella.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha emesso per Fiorentina Sampdoria indicano chiaramente nei viola la squadra favorita: abbiamo un valore di 1,80 volte la somma giocata per il segno 1, che identifica il successo interno. Il pareggio è regolato come sempre dal segno X e vi farebbe guadagnare una cifra pari a 3,65 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre arriviamo al valore di 4,50 volte la puntata con il segno 2, eventualità da giocare per la vittoria blucerchiata.



