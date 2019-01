Diretta Frosinone Atalanta/ Streaming video Dazn: quote, miglior attacco contro peggior difesa (Serie A)

Frosinone Atalanta, partita diretta dal signor Chiffi, è il lunch match nella ventesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019: si gioca infatti alle ore 12:30 di domenica 20 gennaio. Sfida tra il miglior attacco e la peggior difesa del torneo, e tra due squadre che sono separate da 18 punti in classifica: l’Atalanta in più ha anche anticipato il rientro dalla sosta giocando gli ottavi di Coppa Italia, e spezzando finalmente il tabù Cagliari con una vittoria maturata negli ultimissimi minuti. La Dea giocherà contro la Juventus nei quarti, ma intanto vuole continuare ad avvicinare la zona Europa League in campionato: forte dei sei gol realizzati a Reggio Emilia appena prima della pausa di tre settimane, la squadra di Gian Piero Gasperini sa di avere una bella occasione contro un Frosinone che anche cambiando allenatore non ha ritrovato la vittoria, anzi è andato in vacanza diventando la prima squadra a subire una sconfitta dal Chievo. La situazione di classifica è sempre più complessa per i ciociari, che ora non possono più sbagliare; a prescindere dall’avversario dovranno provare sempre a vincere, e dunque vedremo se nella diretta di Frosinone Atalanta succederà questo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Atalanta sarà disponibile esclusivamente sulla nuova piattaforma DAZN: per assistere alla partita di Serie A dovrete dunque sottoscrivere un abbonamento al portale per poi attivare il servizio su PC, tablet e smartphone, accedendo alle immagini in diretta streaming video. Potrete eventualmente collegare uno dei vostri apparecchi mobili al televisore sfruttando il Chromecast, o anche installare direttamente l’applicazione su una smart tv che abbia connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE ATALANTA

Frosinone Atalanta inizia già in salita per Marco Baroni: squalificati Marco Capuano e Ciano, i ciociari perdono due tasselli importanti. Il tecnico dovrebbe destinare Krajnc ad una linea difensiva che sarà completata da Goldaniga e uno tra Salamon e Ariaudo, con il secondo che deve recuperare da un problema fisico; in porta l’ex Sportiello, mentre sulle corsie laterali dovrebbero agire come di consueto Zampano a destra e Andrea Beghetto a sinistra. Zona centrale del campo presidiata dal regista Maiello, che sarà aiutato da Chibsah e Cassata in qualità di mezzali; nel reparto offensivo il posto di Ciano lo prenderà Joel Campbell, che farà coppia con Daniel Ciofani. Gasperini potrebbe invece confermare Castagne a sinistra, al posto di Gosens; scontata la presenza di Hateboer sull’altra fascia, così come di Freuler in mezzo al campo. Torna anche De Roon che affianca lo svizzero, alle loro spalle graviteranno Toloi, Palomino e Gianluca Mancini che proteggeranno il portiere Berisha. Ilicic e Alejandro Gomez verso la conferma sulla trequarti, in appoggio a Duvan Zapata che sta attraversando un grande periodo.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a valutare le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Frosinone Atalanta: è netto il favore del pronostico per la Dea, gratificata di un valore pari a 1,43 volte la somma giocata sulla sua vittoria che è identificata dal segno 2. Il successo interno del Frosinone è regolato dal segno 1 e vi farebbe vincere 7,25 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e porta in dote un guadagno corrispondente a 4,50 volte la cifra investita.



