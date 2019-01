Diretta Padova Verona/ Streaming video Dazn: ospiti favoriti nel derby veneto (Serie B)

Padova Verona, diretta dall’arbitro Luigi Nasca, si gioca oggi domenica 20 gennaio 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Euganeo. Le due squadre dunque scenderanno in campo per dare vita all’atteso derby veneto della ventesima giornata di Serie B, primo turno del girone di ritorno del campionato cadetto e anche dell’anno solare dopo la pausa invernale. Può dunque essere utile ricordare come Padova e Verona avevano terminato il girone d’andata. È sicuramente critica la situazione del Padova e basta un dato per spiegare il perché: i patavini sono ultimi con 12 punti e devono al più presto risalire la china se vorranno lottare per la salvezza. Prima della sosta c’era comunque stato un buon pareggio a Livorno per 1-1, divisione della posta a fine dicembre anche per l’Hellas che ci aveva regalato un divertente pareggio per 2-2 a Foggia. La situazione del Verona è però molto migliore di quella dei cugini: i gialloblù infatti hanno 30 punti, in piena zona playoff e con legittime ambizioni di lottare anche per le prime due posizioni che varranno la promozione diretta in Serie A a fine campionato.

Padova Verona in diretta tv non sarà visibile perché, come la quasi totalità delle partite di Serie B, il derby veneto sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, grande novità della stagione calcistica in corso, alla quale comunque tifosi e appassionati hanno ormai fatto l’abitudine. Per seguire Padova Verona è necessario naturalmente un abbonamento alla piattaforma streaming.

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Padova Verona. Pierpaolo Bisoli dovrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 3-5-2 e dunque dovremmo vedere, davanti al portiere Minelli, una retroguardia a tre composta da Cappelletti, Cherubin e Andelkovic; folto centrocampo a cinque invece per il Padova, nel quale dovremmo vedere titolari da destra a sinistra Salviato, Broh, Mazzocco, Pulzetti e Marcandella; infine il tandem d’attacco dei patavini potrebbe prevedere in campo dal primo minuto Clemenza e Mbakogu. La replica del Verona di Fabio Grosso dovrebbe passare dal 4-3-3, un modulo almeno sulla carta più aggressivo: Silvestri tra i pali; Almici terzino destro, Dawidowicz e Caracciolo centrali, Balkovec a sinistra per completare la difesa; Gustafson, Henderson e Zaccagni dovrebbero invece comporre il terzetto di centrocampo, così come Matos, Pazzini e Lee sono i titolari attesi nel tridente d’attacco dell’Hellas.

L’analisi del pronostico di Padova Verona ci dice che le quote dell’agenzia di scommesse Snai favoriscono gli ospiti, sia pure con differenze molto sfumate fra i possibili esiti del derby veneto: una vittoria dell’Hellas (segno 2) è infatti quotata a 2,50. Si sale alla quota di 2,95 invece in caso di pareggio e dunque di segno X, infine una vittoria casalinga da parte del Padova – naturalmente indicata dal segno 1 – varrebbe 3,05 volte la posta in palio.



