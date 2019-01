Diretta Pescara Cremonese/ Streaming video DAZN: le scelte di formazione di Pillon e Rastelli (Serie B)

Pescara-Cremonese, diretta dall’arbitro Francesco Guccini domenica 20 gennaio 2019 alle ore 21.00, sarà uno dei match nel programma della prima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Riparte il campionato degli abruzzesi secondi in classifica che avevano chiuso nel migliore dei modi il 2018, con due vittorie contro Venezia in casa e Salernitana in trasferta che ne hanno rilanciato le ambizioni di classifica, permettendo loro di restare agganciati a braccetto col Brescia in zona promozione. La Cremonese aveva invece salutato il vecchio anno interrompendo una serie di tre sconfitte consecutive: il 30 dicembre scorso grande prestazione dei grigiorossi in casa contro il Perugia, perentorio 4-0 agli umbri che ha permesso alla formazione di Rastelli di mantenere cinque punti di vantaggio sulla zona play out.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pescara-Cremonese non sarà trasmessa in diretta tv sul satellite o sul digitale terrestre, ma esclusivamente per tutti gli abbonati che si collegheranno sulla piattaforma DAZN tramite smartphone, tablet, pc o dispositivi come smart tv o console, che potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CREMONESE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. I padroni di casa abruzzesi schiereranno Fiorillo in porta, Ciofani esterno destro di difesa e Del Grosso impiegato come laterale mancino, mentre Gravillon e Scognamiglio saranno i centrali di difesa. A centrocampo spazio all’albanese Memushaj, all’uruguaiano Brugman e a Melegoni, mentre nel tridente offensivo saranno titolari Mancuso, Antonucci e Marras. Risponderà la Cremonese con Ravaglia tra i pali e una difesa a quattro schierata dall’out difensivo di destra all’out difensivo di sinistra con il romeno Mogos, il brasiliano Claiton, Terranova e migliore. A quattro anche la linea di centrocampo dei grigiorossi, con l’olandese Boultam sulla destra, Castrovilli sulla sinistra e Castagnetti e Arini chiamati a muoversi per vie centrali. In attacco, Piccolo farà coppia con Carretta.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Si scontreranno tatticamente due squadre schierate con il 4-3-3 di Bepi Pillon, tecnico del Pescara, ed il 4-4-2 di Massimo Rastelli, allenatore della Cremonese. E’ terminato 1-1 il match d’andata di questo campionato tra le due formazioni, grigiorossi in vantaggio con Castrovilli ma poi raggiunti nel recupero da Mancuso. A Pescara, il 24 febbraio scorso, pari a reti bianche nell’ultimo precedente in abruzzo: i biancazzurri non battono la Cremonese in casa dal 3-1 datato 17 settembre 2005, sempre nel campionato di Serie B.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle principali agenzie di scommesse relative al match vedono il Pescara favorito per la conquista dei tre punti in casa contro la Cremonese. Il successo interno viene proposto a una quota di 1.90 da Snai, mentre William Hill quota 3.25 il pareggio e l’eventuale vittoria esterna viene quotata 4.75 da Bet365. Sisal Matchpoint offre a una quota di 2.15 l’over 2.5 e a una quota di 1.65 l’under 2.5 per quanto riguarda il numero di gol realizzati nel corso della partita.



