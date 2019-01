Pro Piacenza Alessandria si gioca?/ Streaming video e diretta tv: emiliani sull’orlo del baratro (Serie C)

Pro Piacenza Alessandria dovrebbe essere una partita diretta dall’arbitro Daniele Perenzoni della sezione Aia di Rovereto, il quale però alle ore 14.30 di oggi pomeriggio si troverà a dover certificare una situazione paradossale. Ricordiamo che il Pro Piacenza è già reduce da tre partite saltate consecutivamente che si sono tradotte in altrettante sconfitte a tavolino per 0-3 con tanto di punti di penalizzazione. Tre però è il numero massimo di partite che una squadra può saltare nel corso di un campionato, dunque oggi il Pro Piacenza è sull’orlo della radiazione dal campionato di Serie C. Per questo motivo la società sta facendo di tutto per evitare questo verdetto: in settimana è già stata un’impresa trovare un campo ma almeno si è riusciti a pagare al Piacenza l’affitto del Garilli e dunque se non altro c’è una sede ufficiale per la sfida contro l’Alessandria, che dal canto suo dovrà semplicemente presentarsi al Garilli e poi capire cosa succederà. Essendo il campo disponibile, ufficialmente la Lega Pro non ha preso provvedimenti e sulla carta si dovrebbe giocare (o se così non fosse toccherebbe all’arbitro sancire la mancata disputa del match): ma con quale formazione?

Ci chiedevamo in precedenza con quale formazione scenderebbe in campo contro l’Alessandria. In questo caso purtroppo non è una domanda tecnica, legata ad assenze o dubbi dell’allenatore, bensì purtroppo la dura realtà di una squadra che di fatto non esiste più e avrebbe problemi anche solo ad arrivare a 11 giocatori da schierare al momento del fischio d’inizio – o almeno sette, il numero minimo da regolamento per non avere partita persa -, che sarebbero in ogni caso ragazzini delle giovanili (quei pochi che sono rimasti, perché anche qui ormai c’è il vuoto), oppure addirittura ragazzi provenienti da Roma e Salerno tesserati in extremis, appositamente per disputare questa partita, con contratti di “addestramento accademico”, sfuggendo in questo modo alle regole normali dei tesseramenti.

Sinceramente, ci sorge una domanda: che senso ha tutto questo? Posto che una squadra del genere ovviamente non potrebbe fare altro che incassare una pesante sconfitta, si può davvero pensare di disputare così ancora quasi metà campionato? Inoltre prossimamente arriveranno altre penalizzazioni per la fideiussione non presentata in sostituzione di quella Finworld ritenuta non idonea dalla Lega Pro, e naturalmente alla prossima partita che dovesse saltare (sarebbe la quarta) scatterebbe la radiazione. Vedremo dunque se già nelle prossime ore arriveranno novità o se si scenderà comunque in campo per una partita che dal punto strettamente calcistico non avrà comunque alcun valore tecnico.



