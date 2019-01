Diretta Juventus Chievo/ Streaming video e tv: Allegri perde anche Pjanic nel testa-coda (Serie A)

Juventus Chievo, partita che viene diretta dal signor Piccinini, si gioca alle ore 20:30 di lunedì 21 gennaio: sfida che chiude il programma nella ventesima giornata della Serie A 2018-2019, è stata posticipata per permettere ai bianconeri di rientrare da Jeddah. In Arabia Saudita è arrivato il primo trofeo della stagione per Massimiliano Allegri, che ha festeggiato la vittoria della Supercoppa Italiana; naturalmente la Juventus spera che non sia l’ultimo e, nel frattempo, prova a confermare il vantaggio sulle inseguitrici (già ampio) nel testa-coda della classifica. Il Chievo infatti è ultimo in Serie A, anche se prima della sosta ha finalmente spezzato la maledizione delle vittorie: proprio all’ultima giornata del girone di andata Giaccherini, grande ex di oggi, ha realizzato il gol che ha permesso ai veneti di battere il Frosinone. Naturalmente si tratta di una goccia nell’oceano vista la situazione, ma adesso le cose potrebbero essere diverse; certo non sarà affatto semplice fare risultato sul campo di una squadra che ha un bilancio di 17 vittorie e 2 pareggi, ma nella diretta di Juventus Chievo potremmo anche assistere ad una partita simile a quella dell’andata, vinta dai bianconeri in pieno recupero dopo essere anche stati sotto.

In Juventus Chievo Allegri deve rinunciare ad alcuni elementi: Pjanic è squalificato per l’ammonizione rimediata in Supercoppa, Benatia e Mandzukic restano ai box. Dunque il playmaker di centrocampo dovrebbe essere Bentancur, che aprirà un posto per Khedira sul centrodestra; il tedesco è favorito sul connazionale Emre Can, dall’altra parte invece dovrebbe agire Matuidi. Difesa con un possibile ballottaggio tra Rugani e Chiellini per affiancare Bonucci, a destra sarà nuovamente titolare Joao Cancelo mentre occhio a Spinazzola o De Sciglio, che dall’altra parte possono dare fiato ad Alex Sandro. Tridente offensivo con Dybala da centravanti tattico, Douglas Costa e Cristiano Ronaldo agiranno ai suoi lati ma con il portoghese e l’argentino che si scambieranno la posizione. Nel Chievo prima partita senza Birsa passato al Cagliari: questo significa che Giaccherini giocherà alle spalle dei due attaccanti, che potrebbero essere Pellissier (ottima tradizione contro la Juventus) e Meggiorini, in vantaggio entrambi su Stepinski. In difesa può farcela Jaroszynski, che contende la maglia di terzino sinistro a Tomovic; a destra giostrerà Depaoli, davanti a Sorrentino la solita coppia centrale formata da Rossettini e Bani. Per il resto, a centrocampo dovremmo vedere Kiyine sulla mezzala destra al fianco di Radovanovic, con Perparim Hetemaj confermato sul centrosinistra.

