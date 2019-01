Video/ Frosinone Atalanta (0-5): highlights e gol della partita (Serie A, 20^ giornata)

Il video di Frosinone Atalanta ci parla di una gara decisa da uno straordinario Duvan Zapata. La partita viene aperta da un colpo di testa di Gianluca Mancini, ma poi il colombiano la infiamma con un poker straordinario. L’attaccante mostra tutto il suo repertorio andando a segno di testa e di piede, dimostrando rapidità e grande tecnica. Con questa vittoria la squadra di Gian Piero Gasperini aggancia momentaneamente il Milan, portandosi in zona Europa League. Record su record perché la squadra ora ha il miglior attacco della categoria, superando la Juventus che deve ancora giocare contro il Chievo Verona. C’è poi da sottolineare che lo stesso Zapata raggiunge Cristiano Ronaldo con 14 reti in testa alla classifica dei capocannonieri. E’ notte fonda invece per il Frosinone che rimane penultimo in classifica e complica la strada verso la salvezza, ormai un vero e proprio miraggio.

IL TABELLINO

Prima del video di Frosinone Atalanta andiamo a vedere quello che è il tabellino, che ci racconta alcuni particolari della partita:

MARCATORI 11′ MANCINI G, 44′, 47′, 64′, 74′ Zapata D

FROSINONE (3-5-1-1) Sportiello, Brighenti, Goldaniga, Krajnc, Ghiglione, Chibsah, Maiello, Valzania (60′ Cassata), Molinaro (55′ Beghetto), Campbell (85′ Matarese), Pinamonti All Baroni Panchina: Besea, Gori, Iacobucci, Marciano, Salamon, Sammarco, Verde.

ATALANTA (3-4-2-1) Berisha E, Toloi, Djimsiti (83′ Reca), Mancini G, Hateboer, De Roon (72′ Kulusevski), Pasalic (61′ Pessina), Castagne, Gomez A, Ilicic, Zapata D All Gasperini Panchina: Barrow, Gollini, Gosens, Masiello, Palomino, Rossi, Tumminello.

LE DICHIARAZIONI

Il video di Frosinone Atalanta ci porta alle dichiarazioni post partita della partita. Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport: “Siamo stati molto attenti e concentrati, sappiamo l’importanza di questo periodo. Era una partita importante ed è andata molto bene. Non era facile dalla vigilia. Nessuna squadra era riuscita a imporsi facilmente su questo campo. Zapata? Lui è diversi anni che nel nostro campionato con Napoli, Udinese e Sampdoria aveva mostrato il suo lavoro. Qui ha avuto un inizio non facile soprattutto dal punto di vista atletico e fisico. Noi avevamo la certezza delle sue qualità. E’ un giocatore veramente importante e ha trovato una continuità difficile da aspettarsi”.

VIDEO FROSINONE ATALANTA (0-5): LE IMMAGINI DELLA PARTITA