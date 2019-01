Diretta Rimini Vicenza/ Streaming video e tv: ballottaggio Guerra-Arma per Serena (Serie C)

Rimini Vicenza, diretta dall’arbitro Cudini, è una delle partite che rientrano nella ventiduesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019: le due squadre scendono in campo alle ore 18:30 di martedì 22 gennaio, per l’ennesimo turno infrasettimanale di un torneo iniziato in ritardo e nel quale alcune formazioni devono ancora recuperare qualche gara. Qui al Romeo Neri si gioca una sfida piuttosto interessante: la classifica ci dice che le due squadre sono separate da 8 punti, perchè il Vicenza negli ultimi tempi ha saputo ritrovare una posizione virtuale nei playoff mentre i romagnoli hanno calato il loro rendimento e adesso devono provare ad uscire dalla zona playout, perchè a oggi dovrebbero giocarli per non retrocedere. Andando a guardare i risultati dell’ultimo sabato, scopriamo che il LaneRossi non è andato oltre un pareggio casalingo contro il modesto Renate, mancando così la possibilità di tenere il passo dell’Imolese e portarsi al quarto posto; il Rimini ha fatto anche peggio perdendo a Trieste, mentre contro i nerazzurri di Meda era caduto appena prima della sosta per la terza sconfitta nelle ultime quattro partite, periodo in cui è arrivato un solo punto. Non ci resta dunque che stare a vedere quello che succederà nella diretta di Rimini Vicenza, intanto possiamo certamente valutare in che modo le due squadre scenderanno in campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Rimini Vicenza: come sempre, il campionato di Serie C è esclusiva del portale elevensports.it con l’eccezione di alcuni posticipi designati di turno in turno. Potrete dunque seguire la partita in diretta streaming video usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; avrete la possibilità di abbonarvi al servizio, pagando un costo stagionale (abbonamento gratuito per chi lo rinnovasse dallo scorso anno) oppure ogni volta scegliere di acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI VICENZA

Scandagliando le probabili formazioni di Rimini Vicenza, vediamo i romagnoli con un 4-3-3: Volpe si prepara a prendere il posto di Piccioni al centro del tridente offensivo, se la gioca anche Cicarevic che potrà eventualmente rubare una maglia a Simoncelli o Arlotti giocando così sull’esterno. A centrocampo il nuovo arrivato Palma giostrerà sulla mezzala con Candido dall’altra parte, nel ballottaggio tra Alimi e Montanari è sempre il primo ad essere favorito. Davanti al portiere Giacomo Nava verrà schierata la consueta difesa a quattro: i terzini saranno Valerio Nava e Petti che si occuperanno anche della fase offensiva, Marchetti e Ferrani i centrali. Il Vicenza di Michele Serena scende in campo con l’albero di Natale, dunque con due trequartisti (potrebbero essere Curcio e Giacomelli) a supporto del centravanti, tecnicamente Guerra che, in gol alla prima partita in biancorosso, è favorito su Rachid Arma. Nicolò Bianchi si metterà in cabina di regia con Zonta e Cinelli che gli daranno una mano partendo sulle mezzali, mentre alle spalle di questo centrocampo avremo Pasini e capitan Bizzotto a comandare la difesa da posizione centrale, con Davide Bianchi e Martin che giocheranno da esterni mentre il portiere sarà Grandi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA