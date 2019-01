Diretta Vis Pesaro Sambenedettese/ Streaming video e tv: le formazioni per il derby marchigiano (Serie C)

Vis Pesaro Sambenedettese, diretta dall’arbitro Zingarelli, si gioca alle ore 20:30 di martedì 22 gennaio: è una delle partite con cui si chiude il programma del girone B nel campionato di Serie C 2018-2019, in un turno infrasettimanale valido per la ventiduesima giornata. Due squadre che hanno un distacco di un solo punto in classifica ma, a differenza di quanto avevamo visto solo fino a poche settimane fa, adesso sono i rossoblu a essere davanti: la Sambenedettese ha una striscia di imbattibilità che dura da inizio novembre, fanno sei vittorie a fronte di quattro pareggi e una rimonta che ha portato la squadra a entrare in quella zona playoff già esplorata e archiviata nelle due stagioni precedenti. La Vis Pesaro invece ha rappresentato la sorpresa del girone almeno fino al successo sulla Feralpisalò, datato 8 dicembre: da allora ha pareggiato quattro partite consecutive per poi perdere contro Triestina e Gubbio. Due soli gol nelle ultime sei fanno dei biancorossi una realtà che ha bisogno di ritrovarsi, il primo obiettivo era la salvezza ma dopo un ottimo girone di andata (quinto posto) le aspettative si sono inevitabilmente alzate. Ci apprestiamo a vivere un intenso derby marchigiano: aspettando la diretta di Vis Pesaro Sambenedettese, andiamo a studiare le probabili formazioni di questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Vis Pesaro Sambenedettese: come sempre, il campionato di Serie C è esclusiva del portale elevensports.it con l’eccezione di alcuni posticipi designati di turno in turno. Potrete dunque seguire la partita in diretta streaming video usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; avrete la possibilità di abbonarvi al servizio, pagando un costo stagionale (abbonamento gratuito per chi lo rinnovasse dallo scorso anno) oppure ogni volta scegliere di acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO SAMBENEDETTESE

Buone notizie per Leonardo Colucci, che in Vis Pesaro Sambenedettese ritrova i due squalificati: Petrucci si riprende il posto da esterno destro di centrocampo e dovrebbe strapparlo al giovane Hadziosmanovic, mentre Paoli sarà regolarmente al centro di questa linea in coppia con Tessiore. Per il resto la formazione può essere quella che ha perso a Gubbio: sarà così in difesa dove Gennari, Pastor e Briganti proteggono il portiere Tomei, nel reparto avanzato si gioca con un tridente nel quale Olcese e Flavio Lazzari sono i laterali, per il ruolo di prima punta si apre il ballottaggio tra Abou Diop, Ibourahima Baldé e Guidone che spera di ritrovarsi in questa piazza. La Sambenedettese di Giorgio Roselli può nuovamente contare su Ilari che ha scontato il turno di squalifica: sarà dunque lui a guidare un centrocampo nel quale Francesco Signori e Caccetta agiranno in qualità di mezzali, con capitan Rapisarda e Cecchini che dovrebbero avere confermata la loro maglia sugli esterni. Davanti Di Massimo e Calderini sono sempre in vantaggio su Stanco, determinante anche dalla panchina (e capocannoniere della squadra con 6 gol); in difesa invece ci sarà Pegorin a occupare come di consueto la porta, con Biondi schierato al centro di una retroguardia che verrà completata da Celjak e Miceli, anche lui in gol sabato nel 2-1 al Teramo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA