Diretta Arezzo Pisa/ Streaming video e tv: Pesenti scalpita per una maglia (Serie C)

Arezzo Pisa, che verrà diretta dal signor Daniel Amabile, va in scena alle ore 18:30 di mercoledì 23 gennaio: si gioca un altro turno infrasettimanale nel campionato di Serie C 2018-2019, siamo arrivati alla ventiduesima giornata e nel girone A questa sfida è sicuramente una delle più interessanti del giorno. Non solo un derby toscano tra due realtà particolarmente ambiziose, anche un match grazie al quale gli amaranto potrebbero tornare ad agganciare il secondo posto in classifica, a patto però che Piacenza e Carrarese perdano. Se parliamo di graduatoria l’Arezzo, reduce dalla sconfitta di Vercelli in un altra partita diretta per playoff e promozione, non può valutare in pieno la sua posizione visto che gli stessi bianchi (già primi) e l’Entella – soprattutto – devono recuperare delle partite, ma intanto sa bene che può arrivare a saltare i primi turni della post season; messo peggio il Pisa, che è settimo con 31 punti ma ha anche qualche partita in meno rispetto a chi precede (eccetto il Siena), ma deve iniziare a fare i conti con un periodo negativo, segnato da tre pareggi consecutivi (l’ultimo nell’altro derby contro la Robur) e quattro partite senza vittorie. La diretta di Arezzo Pisa si prospetta pertanto interessante: intanto, andiamo a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Arezzo Pisa: come sempre, il campionato di Serie C è esclusiva del portale elevensports.it con l’eccezione di alcuni posticipi designati di turno in turno. Potrete dunque seguire la partita in diretta streaming video usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; avrete la possibilità di abbonarvi al servizio, pagando un costo stagionale (abbonamento gratuito per chi lo rinnovasse dallo scorso anno) oppure ogni volta scegliere di acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO PISA

Per Arezzo Pisa, Alessandro Dal Canto dovrebbe confermare il modulo con il centrocampo a rombo e i suoi interpreti: Buglio e Serrotti rappresentano i due vertici di una mediana che sarà completata da Foglia e Remedi come mezzali, davanti invece uno tra Cutolo e Brunori Sandri potrebbe lasciare il posto a Persano che scalpita per avere una maglia dal primo minuto. In difesa, a protezione del portiere Pelagotti, giocheranno Pelagatti e Pinto come centrali con Luciani e Marco Sala che invece si occuperanno di percorrere le corsie laterali, dando supporto al centrocampo e alla fase offensiva. Nel Pisa torna lo squalificato Brignani, che dunque dovrebbe sistemarsi in difesa al posto di De Vitis nuovamente destinato al centrocampo; a completare il reparto arretrato saranno Simone Benedetti e Meroni (con Gori in porta), mentre potrebbe essere uno tra Verna e Gucher a lasciare spazio al numero 30 che agirebbe sulla mezzala. Gli esterni di centrocampo dovrebbero essere nuovamente Minesso e Lisi, con Samuele Birindelli che se la gioca a destra; spazio a Moscardelli e Masucci davanti, ma il nuovo arrivato Pesenti questa volta potrebbe avere posto come titolare.



