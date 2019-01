Diretta Olbia Entella/ Streaming video e tv: continua la rincorsa dei liguri (Serie C)

Olbia Entella, che viene diretta dal signor Michele Di Cairano, rientra nel programma della ventiduesima giornata di Serie C 2018-2019: le due squadre scendono in campo alle ore 14:30 di mercoledì 23 gennaio. Al Bruno Nespoli obiettivi diametralmente opposti: gli isolani non vincono addirittura da fine ottobre, sono riusciti a muovere la classifica pareggiando una serie di partite ma l’ultimo beffardo ko, in rimonta sul campo della Pro Patria, li ha fatti scivolare al terzultimo posto con una distanza di 2 punti da recuperare per salvarsi diretti, ma anche un timido +4 sull’ultima posizione che significherebbe retrocessione diretta. L’Entella resta la grande favorita per la promozione immediata: non perde dalla prima metà di dicembre (curiosamente contro la Pro Patria), da allora ha infilato tre vittorie e due pareggi andando a fare quattro gol su questo stesso campo (contro l’Arzachena) nella partita di domenica. I liguri devono ancora recuperare cinque partite: trovandosi a 6 punti dalla vetta (al momento quinti), sono virtualmente la capolista di questo girone A a patto ovviamente che riescano a confermare il loro passo. Nel frattempo hanno anche giocato gli ottavi della Coppa Italia di Lega A, altra bella soddisfazione per una squadra che vuole tornare subito in Serie B. Vediamo allora, mentre attendiamo il calcio d’inizio nella diretta di Olbia Entella, quali possono essere le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA ENTELLA

Michele Filippi affronta Olbia Entella con il 4-3-1-2: in porta va Crosta, spazio poi a Bellodi e Iotti davanti a lui con i due terzini che dovrebbero essere Pinna e Cotali. A centrocampo comanda il gioco Muroni, può avere una possibilità Pennington che si gioca il posto con uno tra Vallocchia e Biancu, cioè per giocare come mezzala. La rosa degli isolani in questo momento è particolarmente corta, ma ci sono delle certezze davanti: Ragatzu gioca in qualità di trequartista, davanti a lui si muoveranno Ogunseye (7 gol in campionato e doppietta contro la Pro Patria) e Ceter. Nell’Entella ha già segnato due gol Matteo Mancosu, acquisto di lusso a dicembre: l’attaccante dovrebbe affiancare Dany Mota con Adorjan schierato alle loro spalle, nella linea mediana a tre Simone Icardi si gioca un posto con Nizzetto ed Eramo, interni designati ad accompagnare il regista Paolucci. In difesa De Santis e Pellizzer formano il tandem centrale che protegge il portiere Massolo, con Belli e Crialese che invece spingeranno sulle fasce.



