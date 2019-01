Diretta Albissola Pontedera/ Streaming video tv: liguri favoriti nelle quote (Serie C)

Albissola Pontedera, giovedì 24 gennaio 2019 alle ore 18.30, sarà una sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie C nel girone A. Nel posticipo del lunedì alla ripresa del campionato i liguri hanno perso in casa contro il Novara, restando al confine della zona play out, appaiati al quintultimo posto con la Pistoiese. Quinta partita consecutiva senza vittoria per il Pontedera che ha pareggiato 1-1 in casa contro il Piacenza, con i toscani che restano comunque in zona play off, al nono posto a braccetto col Novara ma con quattro lunghezze di vantaggio sul Gozzano undicesimo in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Albissola Pontedera non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno vedere la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI ALBISSOLA PONTEDERA

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Comunale di Chiavari per la diretta Albissola Ponetedera. Albissola in campo con Piccardo tra i pali e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Calcagno, lo svizzero Rossini, Oliana e il romeno Oprut. Centrocampo a tre per i liguri con Damonte, il marocchino Oukhadda e Sibilia mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Cisco, Martignago e Cais. Risponderà il Pontedera con Borri, Benedetti e Ropolo titolari nella difesa a tre davanti all’estremo difensore Biggeri. Magrini coprirà la fascia destra e Mannini la fascia sinistra, con La Vigna, Caponi e Serena impiegati come centrali di centrocampo. In attacco, spazio al tandem Pinzauti-Tommasini.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente saranno opposti il 4-3-3 del tecnico dell’Albissola, Claudio Bellucci, e il 3-5-2 del mister del Pontedera, Ivan Maraia. Unico precedente ufficiale tra i due club in campionato, la sfida d’andata di questo torneo in cui il Pontedera ha avuto la meglio in casa contro l’Albissola con il punteggio di 2-1. Liguri in vantaggio con Martignago, poi rimonta toscana nei finali con le reti di Mannini su rigore e Ropolo.

PRONOSTICO E QUOTE

Albissola lievemente favorita dalle agenzie di scommesse per la vittoria contro il Pontedera in questa sfida infrasettimanale di campionato. Successo interno dei liguri quotato 2.45 da Bet365, mentre Eurobet propone a 2.95 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 2.90 la quota per la vittoria esterna dei toscani. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.35, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.50.



