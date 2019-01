Diretta Foggia Crotone/ Streaming video Rai: i calabresi sono ultimi in classifica (Serie B)

Foggia Crotone, diretta dal signor Pezzuto, si gioca venerdì 25 gennaio alle ore 21.00 ed è l’anticipo della 21^ giornata nel campionato di Serie B 2018-2019. Entrambe le squadre sono impelagate nella bassa classifica del campionato cadetto, anche se la graduatoria del Foggia sarebbe sicuramente migliore senza gli otto punti di penalizzazione. I rossoneri sono tornati alla vittoria alla ripresa del campionato dopo la sosta invernale, battendo 2-0 il Carpi in trasferta. Il pareggio interno senza reti contro il Cittadella non è servito invece al Crotone per risollevarsi dall’ultimo posto in classifica, con i calabresi che dopo il ritorno di Stroppa in panchina non riescono a cambiare passo in una stagione lontanissima dal sogno coltivato in estate di un immediato ritorno in Serie A dopo la retrocessione dell’anno scorso. Vedremo allora quello che succederà nell’attesa e delicata diretta di Foggia Crotone, intanto noi possiamo andare a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco.

Foggia Crotone sarà trasmessa in diretta tv sul canale numeo 58 del digitale terrestre in chiaro, RaiSport + (ma anche al numero 57, vale a dire Rai Sport). La diretta streaming video via internet del match sarà disponibile sia sul sito RaiPlay, sia per tutti gli abbonati al sito Elevensports.it che in alternativa potranno acquistare il singolo evento (è previsto un prezzo fisso), e la cui sottoscrizione è gratuita qualora rinnovata dalla passata stagione.

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Satanelli padroni di casa in campo con l’olandese Noppert tra i pali e una difesa a tre con Tonucci, Martinelli e il romeno Boldor titolari. Gerbo e Agnelli si muoveranno come centrali di centrocampo, mentre la fascia destra sarà affidata a Zambelli e la fascia sinistra a Ranieri. Galano sarà il trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Iemmello e Mazzeo. Risponderà il Crotone con Cordaz estremo difensore alle spalle di una difesa a quattro composta dalla fascia destra alla fascia sinistra da Sampirisi, il finlandese Vaisanen, Marchizza e Martella. A centrocampo lo svedese Rodhen, Molina e Barberis saranno i titolari, mentre tridente offensivo partiranno dal primo minuto il nigeriano Simy, Firenze e Zanellato.

Tatticamente saranno opposti il 3-4-2-1 del tecnico del Foggia, Pasquale Padalino, e il 4-3-3 del mister del Crotone, Giovanni Stroppa. Calabresi vincenti 4-1 nel match d’andata di questo campionato, 4-1 con reti di Faraoni, Firenze, Nalini e Rodhen. L’ultimo precedente a Foggia risale al campionato di terza serie 2008/09, 1-0 per i pugliesi il risultato finale il 17 maggio 2009.

Foggia favorito dalle agenzie di scommesse per la vittoria contro il Crotone. Successo interno dei pugliesi quotato 2.15 da Bet365, mentre Eurobet propone a 3.30 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 3.75la quota per la vittoria esterna dei calabresi. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.78, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.95.



