Diretta Milan Napoli/ Streaming video DAZN: nel big match di San Siro tornano sei squalificati (Serie A)

Milan Napoli, che verrà diretta dal signor Daniele Doveri, si gioca alle ore 20:30 di sabato 26 gennaio ed è il big match nella ventunesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019: uno spettacolo atteso al Giuseppe Meazza, che peraltro rappresenterà il primo di due incroci diretti tra le squadre che tra pochi giorni, nello stesso stadio, si ritroveranno faccia a faccia per i quarti di Coppa Italia. Intanto, con riferimento al campionato, il Milan si è ripreso il quarto posto vincendo la sfida di lunedì contro il Genoa; i rossoneri stanno per archiviare un inverno difficile dal punto di vista del calciomercato e delle tensioni in seno al gruppo e ora vogliono ripartire di slancio per prendersi la qualificazione alla prossima Champions League. Sfida ovviamente speciale per Carlo Ancelotti, artefice dell’ultimo grande ciclo del Diavolo: il tecnico torna a San Siro da avversario e lo fa con un Napoli che sta avendo un passo fantastico, 47 punti in 20 giornate che però non sono ancora sufficienti per lo scudetto visto che la Juventus non sbaglia un colpo. Il tricolore è comunque una possibilità contemplata e, mentre ci avviciniamo alla diretta di Milan Napoli, dobbiamo anche dire che i partenopei hanno dimostrato di aver reagito alla grande dopo la sconfitta maturata in questo stesso stadio contro l’Inter. Ora, uno sguardo maggiormente approfondito a quelle che possono essere le scelte dei due allenatori per Milan Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di assistere alla diretta tv di Milan Napoli, perchè la partita di Serie A è una di quelle che sono su DAZN: l’accesso al nuovo portale è possibile comunque attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque in diretta streaming video, dopo esservi abbonati. In alternativa potrete collegare uno dei vostri apparecchi al televisore tramite Chromecast, oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia connessa a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

Possiamo riassumere Milan Napoli come la partita nella quale entrambe le squadre ritrovano parecchi squalificati: in casa rossonera si tratta di Calabria, Kessie e Alessio Romagnoli che dovrebbero essere titolari. Sicuramente gli ultimi due, con Calhanoglu che torna a fare l’esterno offensivo lasciando spazio in mediana a Paquetà, ormai titolare fisso per Gattuso; dubbi per Calabria, il cui posto potrebbe essere preso da Andrea Conti. Con Cristian Zapata indisponibile sarà Musacchio (con Ricardo Rodriguez) a completare la difesa davanti a Gigio Donnarumma; Bakayoko sarà il riferimento centrale nel settore nevralgico, davanti si è esaurita l’era (breve) di Gonzalo Higuain e, aspettando Piatek, Cutrone sarà la prima punta con Suso e appunto Calhanoglu a supporto. Nel Napoli tornano Koulibaly e Lorenzo Insigne: uno centrale in difesa con Raul Albiol, l’altro a fare coppia con Milik che parte favorito su Mertens, visto lo straripante periodo. Malcuit e Ghoulam i probabili titolari come terzini, Meret confermato in porta mentre a centrocampo punta a giocare Hamsik, con Zielinski che però è favorito per mettersi a lato di Allan che, lui pure, rientra dal turno di stop decretato dal Giudice Sportivo. A sinistra dovrebbe giocare Fabian Ruiz, in alternativa pronto Verdi con lo spagnolo centrale; a destra ci sarà Callejon, che finalmente si è sbloccato in campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

Analizzando le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Milan Napoli, scopriamo che i partenopei partono favoriti: la quota sulla loro vittoria è indicata dal segno 2 e vi permetterebbe di guadagnare 2,00 volte quanto messo sul piatto, mentre siamo ad un valore di 3,70 volte la puntata per il segno 1 che invece è da giocare per il successo interno dei rossoneri. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, la vincita corrisponderebbe a 3,45 volte la cifra che deciderete di investire con questo bookmaker.