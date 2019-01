Diretta Sambenedettese Giana/ Streaming video e tv: obiettivi opposti per le due formazioni (Serie C)

Sambenedettese Giana, diretta dall’arbitro Nicolò Cipriani, si giocherà oggi pomeriggio, sabato 26 gennaio 2019, presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto alle ore 14.30. Si torna dunque in campo per la ventitreesima giornata del girone B di Serie C, a pochi giorni di distanza dal precedente turno infrasettimanale. Le ambizioni di Sambenedettese e Giana sono ben diverse in questo campionato, ma la posta in palio sarà comunque importante sia per i marchigiani sia per i lombardi. Da un lato dunque abbiamo la Sambenedettese, reduce da un pareggio nel derby con la Vis Pesaro martedì, che con 31 punti è in zona playoff, anche se la concorrenza è folta e la graduatoria talmente corta che per il momento non ha senso fare calcoli, si deve solo pensare a fare più punti possibile. In casa contro la Giana Erminio potrebbe essere l’occasione ideale, anche se il ritorno di Cesare Albé in panchina potrebbe avere dato la scossa alla squadra di Gorgonzola, che con il pareggio contro la Fermana nell’infrasettimanale ha toccato quota 19 punti e almeno non è più all’ultimo posto in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Sambenedettese Giana l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE GIANA

Vediamo adesso quali sono le probabili formazioni per Sambenedettese Giana. I padroni di casa marchigiani dovrebbero proporre il modulo 3-5-2 con Pegorin fra i pali; linea difensiva a tre composta da Zaffagnini, Miceli e Fissore; a centrocampo invece da destra a sinistra i cinque titolari potrebbero essere Celjak, Caccetta, Gelonese, Ilari e Rapisarda; infine il tandem d’attacco per mister Giorgio Roselli potrebbe essere formato da Russotto e Stanco. Nella Giana Erminio che è tornata al suo storico allenatore Cesare Albé ecco uno speculare modulo 3-5-2 con Bonalumi, Rocchi e Montesano a formare la difesa a tre davanti al portiere Leoni; a centrocampo invece potremmo vedere Iovine a destra e poi Piccoli, Pinto e Mandelli, fino all’esterno sinistro Origlio; infine il tandem d’attacco dei lombardi, che potrebbe prevedere Perna e Jefferson.

PRONOSTICO E QUOTE

Esaminiamo infine il pronostico di Sambenedettese Giana: le quote dell’agenzia di scommesse Eurobet ci dicono che sono nettamente favoriti per la Vitoria i padroni di casa marchigiani. Dunque una vittoria della Sambenedettese (naturalmente segno 1) verrebbe quotata a 1,72. Si sale poi fino a quota 3,30 in caso di pareggio e dunque di segno X. Infine, un colpaccio esterno da parte della Giana Erminio ripagherebbe ben 5,00 volte la posta in palio in chi avrà scommesso sul segno 2, credendo nelle possibilità dei lombardi.



