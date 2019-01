Diretta Sampdoria Juventus Primavera/ Streaming video e tv: entrambe le squadre non vincono da tre partite

Sampdoria Juventus Primavera, partita che sarà diretta dal signor Ermanno Feliciani, è la seconda in ordine cronologico nel programma del campionato Primavera 1 2018-2019: squadre in campo alle ore 11:00 di sabato 26 gennaio per la sedicesima giornata, cioè la prima del girone di ritorno. Situazione delicata per la Juventus, che tra poco sarà anche attesa all’appuntamento con la Youth League: i bianconeri lottano per un posto nei playoff e al momento stanno centrando l’obiettivo, ma arrivano da tre partite in cui hanno perso per due volte, con un pareggio sul campo del Napoli che non ha rialzato il morale. Il traguardo rischia di sfuggire di mano e dunque ci sarà bisogno di aprire al meglio questo ritorno, magari con la stessa serie di risultati che aveva caratterizzato l’esordio nel torneo (quattro vittorie e un pareggio). La Sampdoria ha ancora le possibilità di recuperare in chiave post season, ma deve soprattutto guardarsi alle spalle: i blucerchiati, che nelle ultime tre partite hanno un ruolino di marcia identico a quello dei bianconeri, hanno un solo punto di vantaggio sulla zona playout e dunque non si possono permettere passi falsi. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Sampdoria Juventus Primavera, intanto possiamo andare a valutare le scelte che riguardano gli schieramenti sul terreno di gioco.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Juventus Primavera è prevista su Sportitalia, e dunque sarà accessibile a tutti in chiaro: l’appuntamento è sul canale 60 del televisore, mentre gli abbonati a Sky potranno selezionare il canale 225. In ogni caso l’emittente rende possibile seguire questa partita anche in diretta streaming video: bisognerà utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per poi visitare senza costi il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS PRIMAVERA

In Sampdoria Juventus Primavera sarà squalificato Lorenzo Boschini, alla prima di tre giornate; tuttavia il portiere non avrebbe comunque giocato, il titolare è Hutvagner che sarà protetto da Veips e Farabegoli, mentre Doda e Campeol agiranno sulle corsie esterne. A centrocampo ci sarà spazio per la regia di Peeters, supportato da Canovi e Benedetti; nel tridente offensivo Boutrif si gioca la maglia di prima punta con Mpie, gli esterni saranno invece Bahlouli e Stijepovic. La Juventus sarà in campo con il 4-3-3: in porta capitan Loria, schieramento difensivo nel quale Capellini e Boloca saranno i centrali lasciando a Bandeira da Fonseca e Anzolin le fasce. A centrocampo Morrone dovrebbe essere il punto di riferimento come playmaker, con Nicolussi Caviglia e Portanova schierati da mezzali; nel tridente dovrebbe tornare titolare Pablo Moreno che giocherà come esterno a destra, dall’altra parte vedremo Fagioli mentre la prima punta sarà il cannoniere Petrelli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA