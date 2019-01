Diretta Triestina AlbinoLeffe/ Streaming video e tv: al Rocco arriva il fanalino di coda (Serie C)

Triestina AlbinoLeffe, diretta dall’arbitro Adalberto Fiero, sarà una partita in programma per la ventitreesima giornata del girone B di Serie C alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, sabato 26 gennaio 2019. L’appuntamento sarà naturalmente presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, dove oggi arriverà il fanalino di coda della classifica. Triestina AlbinoLeffe dunque vedrà la formazione giuliana sulla carta nettamente favorita contro i bergamaschi, che stanno vivendo un campionato difficile. Il turno infrasettimanale ha confermato le differenze tra le due squadre: per la Triestina un pareggio a Ravenna, sia pure con l’amarezza di una vittoria sfumata al 94’ minuto; l’AlbinoLeffe invece ha perso in casa contro il Gubbio e adesso è da solo all’ultimo posto con appena 18 punti in classifica. Servirebbe un riscatto immediato, ma non sarà facile contro la Triestina, che è invece seconda con 37 punti e naturalmente non vuole inciampare in un turno così favorevole sulla carta, che deve servire agli alabardati per rilanciare l’inseguimento al primo posto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Triestina AlbinoLeffe l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA ALBINOLEFFE

Parlando adesso delle probabili formazioni per Triestina AlbinoLeffe, cominciamo dai padroni di casa che dovrebbero proporre un modulo 4-3-3 con Boccanera in porta. Davanti a lui una difesa a quattro con Libutti terzino destro, Malomo e Lambrughi centrali, Sabatino a sinistra; nel terzetto di centrocampo i possibili titolari giuliani sono Maracchi, Coletti e Staffè, mentre il tridente d’attacco alabardato dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Beccaro, Granoche e Mensah. Per quanto riguarda invece l’AlbinoLeffe, per gli uomini di Michele Marcolini ci dovrebbe essere il modulo 3-5-2 con Coser fra i pali; nella retroguardia a tre i titolari dovrebbero essere Gusu, Gavazzi e Riva; nella linea di centrocampo invece potremmo vedere in azione Nichetti, Ruffini, Agnello, Giorgione e Gelli da destra a sinistra; infine il tandem d’attacco bergamasco, che dovrebbe essere formato da Cori e Kouko.

PRONOSTICO E QUOTE

La netta differenza in classifica tra le due squadre rende il pronostico di Triestina AlbinoLeffe a senso unico, come dimostrano anche le quote offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet. Dunque una vittoria della Triestina (naturalmente segno 1) verrebbe quotata appena a 1,45. Si sale poi già di parecchio, cioè fino a quota 3,90 in caso di pareggio e dunque di segno X. Infine, un colpaccio esterno da parte dell’AlbinoLeffe ripagherebbe ben 7,25 volte la posta in palio in chi avrà scommesso sul segno 2, credendo nelle possibilità dei lombardi.



