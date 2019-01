Diretta Vicenza Feralpisalò/ Streaming video e tv: le scelte di Serena per il match casalingo (Serie C)

Vicenza Feralpisalò, diretta Valerio Maranesi, sabato 26 gennaio 2019 alle ore 19.00, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Le due formazioni fanno parte del gruppo a quota 31 punti, tra il sesto e il nono posto in una classifica molto corta: i berici hanno pareggiato a Rimini nel turno infrasettimanale, mentre la Feralpisalò ha colto una vittoria importantissima in casa, 3-2 contro una Ternana in crisi. Entrambe le squadre vanno a caccia di una continuità che è mancata nella prima parte di stagione per puntare ai vertici della classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Vicenza Feralpisalò sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul canale numero 58 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia. Tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno vedere la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA FERALPISALO’

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Menti di Vicenza per la diretta Vicenza Feralpisalò. Veneti padroni di casa in campo con Nava tra i pali alle spalle di una difesa a tre composta da Nava, Venturini e Ferrani. A centrocampo spazio a Montanari, Palma e al macedone Alimi per vie centrali, mentre la fascia destra sarà affidata a Simoncelli e la fascia sinistra a Guiebre. In attacco faranno coppia Piccioni e Volpe tra le fila dei biancorossi. Risponderà la Feralpisalò con Magnino, Canini e Legati titolari nella difesa a tre davanti all’estremo difensore De Lucia. Pesce e Guidetti saranno i centrali di centrocampo, Scarsella l’esterno di destra e Contessa l’esterno di sinistra, con Caracciolo e Maiorino a formare la coppia d’attacco sostenuti dal trequartista Vita.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si affronteranno il 3-5-2 scelto come modulo di partenza dall’allenatore del Vicenza, Michele Serena, ed il 3-4-1-2 disegnato dal mister Domenico Toscano, tecnico della Feralpisalò. Nel match d’andata di questo campionato i veneti si sono imposti 0-3 in casa dei Leoni del Garda con i gol di Giacomelli e Arma (doppietta), mentre il 24 settembre 2017 è terminato 1-1 l’ultimo precedente disputato allo stadio Menti tra Vicenza e Feralpisalò.

PRONOSTICO E QUOTE

Vicenza moderatamente favorito dalle agenzie di scommesse per la vittoria in casa contro la Feralpisalò. Successo interno dei berici quotato 2.10 da Bet365, mentre Eurobet propone a 3.30 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 2.70 la quota per la vittoria esterna dei Leoni del Garda. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.20, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.65.



