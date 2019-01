Probabili formazioni/ Lazio Juventus: diretta tv e orario. Inzaghi senza Acerbi e Marusic (Serie A)

Tra le sfide più attese per la 21^ giornata di Serie A ecco che spicca il match atteso all’Olimpico tra Lazio e Juventus, previsto però solo ogni, domenica 27 gennaio per le ore 20.30 Il match si annuncia intensissimo anche per il valore di protagonisti chiamati in campo e gli appassionati son impazienti di scoprire quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Lazio Juventus. Per la 21^ giornata infatti Inzaghi perde due elementi importanti come Acerbi e Marusic, fermati dal giudice sportivo: tanti assenti anche per Allegri, visto che l’infermeria della Continassa non si svuota e anzi si è pure aggiunto Khedira, per un problema al ginocchio e Cancelo. Andiamo quindi a vedere da vicino quali potrebbero essere le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Lazio Juventus, attesa solo domani sera.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la sfida Lazio Juventus sarà visibile in diretta tv in esclusiva sui canali della piattaforma satellitare, per la precisione su Sky Sport Serie A (canale numero 202) e anche sul canale 251; questo significa naturalmente che gli abbonati Sky avranno a disposizione anche la diretta streaming video, tramite il servizio garantito dall’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS

LE MOSSE DI INZAGHI

Per le probabili formazioni di Lazio Juventus Inzaghi perde Acerbi, titolare da ben 149 partite di fila: per sostituire il centrale ecco Wallace che quindi completerà reparto a tre posto di fronte a Strakosha assieme a Bastos e Radu. Per la mediana le maglie sono già assegnate: nello schieramento a cinque vedremo al centro Parolo, Lucas Leiva e Milikovic Savic, mentre ai lati, spazio dal primo minuto per Lulic e Patric (visto che Lukaku è volato al Newcastle), benché le soluzioni alternative non manchino. In attacco invece spazio dal primo minuto per Luis Alberto e Immobile, con quest’ultimo in gol poco giorni fa contro il Napoli.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Per lo schieramento della Vecchia Signora sarà fissato il solito 4-3-3 e qui Allegridovrà ancora fare a meno di Pjanic, che ha rimediato una forte contusione al polpaccio. Senza l’ex giallorosso ecco che la mediana a tre si comporra con i nomi di Bentancur, Emre Can e Matuidi. Poche le novità nel resto della formazione: in difesa di fronte a Sczcesny vedremo ancora la coppia centrale formata da Bonucci e Chiellini, mentre saranno Alex Sandro e De Sciglio (Cancelo è out per infortunio) ad agire ai lati. Per l’attacco ecco ancora Cristiano Ronaldo, pur dopo il rigore sbagliato al Chievo di pochi giorni fa: a completamento non mancheranno Dybala e Douglas Costa.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 15 Bastos, 13 Wallace, 26 Radu; 19 Lulic, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 21 Milikovic Savic, 4 Patric; 10 Luis Alberto, 17 Immobile All. Inzaghi.

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 2 De Sciglio, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 23 Can, 30 Bentancur, 14 Matuidi; 10 Dybala, 7 Ronaldo, 11 Douglas Costa All. Allegri.



