Probabili formazioni/ Torino Inter: diretta tv e orario. Mazzarri sempre senza Meitè, squalificato (Serie A)

Una delle sfide più attese per la 21^ giornata di Serie A è senza dubbio quella tra Torino e Inter, prevista solo domani all’Olimpico, con fischio d’inizio programmato alle ore 18.00. La partita si annuncia ben calda specie per i granata, visto che Mazzarri potrebbe aver qualche difficoltà a stilare le probabili formazioni di Torino Inter, visto che gli assenti nello spogliatoio non sono pochi. Minor problemi per Spalletti, che pure deve porre rimedio al pareggio ottenuto con il Sassuolo pochi giorni fa: i nerazzurri hanno bisogno di una scossa e il tecnico ex giallorosso di certo avrà preso le sue contromisure alla vigilia del match. Andiamo quindi a vedere quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Torino Inter.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la sfida Torino Inter sarà visibile in diretta tv in esclusiva sui canali della piattaforma satellitare, per la precisione su Sky Sport Serie A (canale numero 202) e anche sul canale 251; questo significa naturalmente che gli abbonati Sky avranno a disposizione anche la diretta streaming video, tramite il servizio garantito dall’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER

LE MOSSE DI MAZZARRI

Come detto prima Mazzarri potrebbe avere qualche problema nello stilare le probabili formazioni di Torino Inter, ma per fortuna per la 21^ giornata di Serie A dovrebbero fare ritorno nomi come quelli di Izzo e Moretti. Ecco quindi che nel 3-5-2 del club piemontese dovremmo veder di fronte al solito Sirigu, un terzetto titolare composto da Izzo, N’Koulou e Djidji. Per la mediana cinque ecco che Aina e De Silvestri paiono confermati sull’esterno, mentre al centro i candidati alla maglia da titolare saranno Baselli, Rincon ed Ansaldi (grande ex del match tra l’altro), anche perchè non vi sono molte alternative dalla panchina. Maglie confermate in attacco, con Iago Falque in coppia con Belotti, in gol appena due turni fa contro la Lazio.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Per la probabile formazione nerazzurra via libera al solito 4-2-3-1 dove rimane da capire farà il suo ritorno dal primo minuto Radja Nianggolan. Per il momento l’ipotesi più accreditata vede il belga in panchina e Joao Mario posto all spalle di Icardi prima punta, mentre toccherà a Politano e Perisic agire ai lati, senza sorprese. Pochi inoltre i dubbi nel reparto arretrato della formazione milanese con Brozovic in coppia con Vecino di fronte alla difesa. Qua nello schieramento a 4 dovrebbero essere in campo dal primo minuto D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij e Asamoah, mentre tra i pali non mancherà il solito Handanovic.

IL TABELLINO

TORINO (3-5-2): 39 Sirigu; 5 Izzo, 33 N’Koulou, 30 Djidji: 34 Aina, 8 Baselli, 88 Rincon, 15 Ansaldi, 29 De Silvestri; 14 Iago Falque, 9Belotti. All. Mazzarri

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 18 Asamoah; 77 Brozovic, 8 Vecino; 44 Perisic, 15 Joao Mario, 16 Politano, 9 Icardi All. Spalletti



© RIPRODUZIONE RISERVATA