Diretta Chievo Fiorentina/ Streaming video DAZN: i viola cercano di volare verso l’Europa (Serie A)

Chievo Fiorentina viene diretta dall’arbitro Daniele Chiffi, e si gioca domenica 27 gennaio alle ore 12.30: sarà il lunch match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Nel posticipo di lunedì scorso i veneti sono stati battuti da una Juventus troppo forte nel testacoda del campionato, anche se Stefano Sorrentino si è tolto la soddisfazione di un rigore parato a Cristiano Ronaldo, il primo sbagliato da CR7 nella sua esperienza italiana. La Fiorentina invece è reduce da un rocambolesco 3-3 interno contro la Sampdoria che l’ha mantenuta comunque in zona europea, con i viola che si sono giovati della doppietta di Muriel, col colombiano nuovo acquisto invernale che ha avuto un impatto eccezionale sull’attacco della squadra allenata da Stefano Pioli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Chievo Fiorentina non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati a DAZN potranno vedere la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO FIORENTINA

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. Veneti padroni di casa in campo con Sorrentino in porta, Depaoli terzino destro e Bani erzino sinistro in una difesa a quattro con Rossettini e il serbo Tomovic al centro della retroguardia. A centrocampo il serbo Radovanovic, il belga Kiyine e il finlandese Hetemaj giocheranno alle spalle di Giaccherini, trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Meggiorini e Pellissier. Risponderà la Fiorentina con il francese Lafont tra i pali e una difesa a quattro composta da destra a sinistra dal serbo Milenkovic, dall’argentino Pezzella, dal brasiliano Vitor Hugo e da Biraghi. A centrocampo il brasiliano Gerson affiancherà l’altro francese Veretout il suo connazionale Dabo, nel tridente offensivo viola giocheranno Federico Chiesa, il Cholito Simeone e il colombiano Muriel.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si affronteranno il 4-3-1-2 scelto come modulo di partenza dall’allenatore del Chievo, Mimmo Di Carlo, ed il 4-3-3 disegnato dal mister Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina. Nel match d’andata di questo campionato i viola si sono imposti a valanga con il punteggio di 6-1 grazie alle reti di Milenkovic, Gerson, Benassi (doppietta), Chiesa e Simeone. Il Chievo ha vinto però 2-1 l’ultima sfida interna contro la Fiorentina, doppietta decisiva di Castro dopo l’iniziale vantaggio di Simeone il primo ottobre 2017.

PRONOSTICO E QUOTE

Fiorentina nettamente favorita dalle agenzie di scommesse per la vittoria in trasferta contro il Chievo. Successo interno dei gialloblu quotato 4.20 da Bet365, mentre Eurobet propone a 3.30 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 1.90 la quota per la vittoria esterna dei viola. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.20, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.65.



