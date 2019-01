Diretta Juventus U23 Novara/ Streaming video e tv: azzurri a caccia della quarta vittoria di fila (Serie C)

Juventus U23 Novara, diretta dall’arbitro Luca Zufferli, domenica 27 gennaio 2019 alle ore 18.30, sarà la sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Dopo la sosta invernale, il cammino in campionato è ripreso con due sconfitte per la Juventus U23, prima sorpresa in casa dalla Carrarese e poi sconfitta 2-1 sul campo del Cuneo nel turno infrasettimanale. Il Novara invece prosegue nella sua rincorsa alle posizioni di vertice dopo aver ricominciato la stagione con una vittoria sul campo dell’Albissola, con la vetta ancora lontana ma buone prospettive per insediarsi stabilmente in zona play off, mentre la Juventus U23 vanta comunque ancora 6 lunghezze di vantaggio rispetto alla zona play out.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Juventus U23 Novara non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno vedere la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 NOVARA

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Moccagatta di Alessandria. Juventus U23 in campo con Del Favero in porta e una difesa a tre con lo svedese Andersson, Del Prete e Coccolo titolari. Di Pardo sarà l’esterno laterale di destra e Beruatto l’esterno laterale di sinistra, mentre il tedesco Idrissa Touré, il cipriota Kastanos ed Emmanuello saranno i centrali sulla mediana. In attacco l’inglese Mavdidi farà coppia con Bunino. Risponderà il Novara con Di Gregorio schierato a difesa della porta alle spalle di una linea difensiva a quattro con Cinaglia, Tartaglia, Bove e Visconti schierati da destra a sinistra. A centrocampo spazio a Sciaudone, Buzzegoli e Nardi, mentre Eusepi e Schiavi giocheranno come trequartisti alle spalle dell’unica punta di ruolo, Cacia.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si affronteranno il 3-5-2 scelto come modulo di partenza dall’allenatore della Juventus U23, Mauro Zironelli, ed il 5-3-2 disegnato dal mister William Viali, tecnico del Novara. Nel match d’andata di questo campionato, unico precedente ufficiali tra le due formazioni, pareggio 1-1 allo stadio Silvio Piola di Novara, coi padroni di casa subito in vantaggio con un gol di Cacia, ma poi raggiunti dai giovani bianconeri con un calcio di rigore trasformato da Bunino.

PRONOSTICO E QUOTE

Juventus U23 lievemente favorita dalle agenzie di scommesse per la vittoria in casa contro il Novara. Successo interno dei bianconeri quotato 2.40 da Bet365, mentre Eurobet propone a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 2.85 la quota per la vittoria esterna degli azzurri. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.10, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.70.



